Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
13. 3. 2026,
12.43

Osveženo pred

52 minut

Pirc Musar obžaluje odločitev vlade glede tožbe proti Izraelu pred ICJ

Nataša Pirc Musar, predsednica države | "Izkazane nenačelnosti ni mogoče z ničimer opravičiti," meni predsednica. | Foto STA

"Izkazane nenačelnosti ni mogoče z ničimer opravičiti," meni predsednica.

Foto: STA

Nataša Pirc Musar obžaluje odločitev vlade, da se Slovenija ne bo pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ). Meni, da ta "v svet pošilja napačna sporočila glede konsistentnosti slovenske zunanje politike", so sporočili iz njenega urada.

"Predsednica ne pozna podrobnosti zanjo presenetljive odločitve in tudi nima pristojnosti, da bi lahko vplivala na odločanje," so navedli v uradu ter dodali, da je Pirc Musar večkrat javno podprla slovensko pridružitev tožbi.

Dodajajo, da so bili s stališčem predsednice glede pridružitve tožbi ICJ seznanjeni tudi predstavniki vlade. "Ob tem predsednica upa, da ta odločitev ni posledica predvolilnega pragmatizma in kalkuliranja. V vsakem primeru pa je jasna: glede na desetine tisočev žrtev genocida v Gazi in stotine tisočev žrtev genocida drugod po svetu, izkazane nenačelnosti ni mogoče z ničemer opravičiti," so zapisali.

Vlada v četrtek, ko se je iztekel rok, ni sprejela sklepa o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem. O predlogu ministrstva za zunanje in evropske zadeve je vlada razpravljala, a ni dobil zadostne podpore, kar je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon obžalovala.

Nevladniki zgroženi

Dvaindvajset nevladnih organizacij in kolektivov, med njimi Amnesty International Slovenije, je danes izrazilo zgroženost in globoko razočaranje nad to odločitvijo. Označili so jo za sramotno.

Južna Afrika je tožbo vložila leta 2023, v njej pa Izrael med drugim obtožuje genocida nad Palestinci v Gazi. Tožbi se je do zdaj pridružilo več kot 15 držav, nazadnje v sredo Nizozemska in Islandija, je razvidno na spletni strani ICJ. Med državami, ki so se pridružile tožbi, so tudi Španija, Irska, Turčija, Mehika, Brazilija, Bolivija in Kolumbija.

