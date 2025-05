Devetindvajsetletni svetovni prvak iz leta 2019 ekipo pozna vse od svojega debija v svetovni seriji leta 2017, ko se je imenovala še Trek-Segafredo.

Lani je podobno "doživljenjsko pogodbo" s kolesarsko ekipo Visma-Lease podpisal tudi Belgijec Wout Van Aert.

"Odločitev, da ostanem pri Lidl-Treku do konca kariere, je bila lahka. Ekipa mi je postala druga družina," kolesarja povzemajo v ekipi.

Skål! 🍾@Mads__Pedersen has signed a new contract with Lidl-Trek that will run until the end of his career 🤝



