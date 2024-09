Logaj: Pogovori o prevzemu ministrske funkcije niso bili dolgi

Kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je za STA dejal, da pogovori o prevzemu ministrske funkcije niso bili dolgi, na pogovoru pri premierju Robertu Golobu je bil prejšnji teden. Eden od bolj perečih izzivov v šolstvu je po njegovi oceni pomanjkanje učiteljev, za zagotovitev kadra pa bodo potrebni širši sistemski ukrepi, meni.

Potem ko je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda predsedniku vlade Robertu Golobu podal ustno odstopno izjavo, je podpredsednik vlade Matej Arčon v torek sporočil, da bo premier na to funkcijo predlagal dolgoletnega direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja.

Logaj je sicer letos poleti napovedal predčasen umik s funkcije in upokojitev. Svet zavoda je po informacijah STA za novo direktorico že potrdil aktualno državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Jasno Rojc, a mora dobiti še zeleno luč vlade.

Odstop Felde je presenetil šolnike, tudi Logaj je danes za STA povedal, da pogovori o prevzemu ministrske funkcije niso bili dolgi. "Moja takratna odločitev julija, da se upokojim, je bila resna in iz tega razloga sem tudi zaprosil za predčasno razrešitev," je dejal. Na pogovoru pri premierju je bil prejšnji teden, je dodal.

Podrobnosti o delu ni razkril

O prioritetah mandata razmišlja, vendar jih za zdaj še ne želi deliti z javnostjo. V javnosti so kot pereča področja med drugim izpostavljeni pomanjkanje kadra in nizke plače. Tudi sam jih prepoznava kot pereča. "Je pa še nekaj stvari, zagotovo, ki jih je treba nekje nastaviti, da bi se stanje na tem področju izboljšalo. Namreč kadra ni mogoče rešiti čez noč, tu so zagotovo potrebni širši sistemski ukrepi," je dejal.

Očitka, ki prihaja predvsem iz opozicijskih vrst, da Golob po eni strani pravi, da se želi na ministrskih funkcijah obdati s političnimi kadri, po drugi pa Logaj vsaj v očeh javnosti velja za strokovnjaka, za zdaj ni želel komentirati.

Še pred tem mora pisno odstopno izjavo v kabinet predsednika vlade poslati Felda, tega po informacijah STA za zdaj še ni storil. Po prejemu pisne odstopne izjave bo moral premier skladno s poslovnikom DZ v sedmih dneh obvestiti DZ o odstopu. Njegovo obvestilo se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Po seznanitvi poslancev z njegovim odstopom bo Feldi funkcija prenehala, delo pa bo nadaljeval na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.