Izredno stanje: priljubljeni otok je neprepoznaven

Obsežne poplave na najvzhodnejšem otoku na Kanarskih otokih so po nevihti Olivier, ki je tam divjala v soboto popoldne, otok povsem opustošile. V hotelih so ostali brez elektrike, avtomobili so pod vodo, turisti pa odpovedujejo rezervacije. Na Lanzaroteju je samo v dveh urah padla celoletna količina dežja, več kot sto litrov na kvadratni meter.

Vlada Kanarskih otokov je po obsežnih poplavah na Lanzaroteju razglasila izredne razmere. "To je prvič, da so oblasti razglasile izredne razmere na celotnem otoku v skladu s posebnim načrtom civilne zaščite in ukrepanja ob nevarnosti poplav na Lanzaroteju," so navedli.

V soboto je na posameznih območjih med 13. in 14. uro in med 14. in 16. uro padla velika količina dežja, 112 služb za nujno pomoč pa je zabeležilo približno 150 dogodkov, povezanih z vremenom.

Najbolj prizadeti so Costa Teguise, San Bartolomé in Arrecife.

Apartamjsko naselje El Trebol, Costa Teguise Foto: Reuters

Storitve na otoku so motene, v nekaterih hotelih so brez elektrike. Ponekod so ceste prekrite z blatom, zato so zaprli več ključnih povezav, vključno s potjo med Arrecifejem in Órzolo blizu Tahícheja. Zaradi neprehodnih poti so s severa prekinili tudi dostop do Costa Teguise.

Nevarnost še obstaja

Na letališču Lanzarote, ki je vse leto zelo prometno, po podatkih portala myflyright v ponedeljek odpovedanih poletov sicer ni bilo, je pa 21 letal imelo zamudo treh ur ali več. "Ker letališča Lanzarote poplave niso prizadele, je v celoti delujoče," je za The Sun v ponedeljek povedal predstavnik EasyJeta.

Za vse, za katere so Kanarski otoki priljubljena destinacija, velja upoštevanje nasvetov lokalnih oblasti in spremljanje vremenske napovedi.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M — Disaster News (@Top_Disaster) April 12, 2025

Ekipe za nujne primere nadaljujejo delo na prizadetih območjih. Pri generalnem direktoratu za nujne primere so izdali opozorilo pred vožnjo ali parkiranjem v bližini grap, saj obstaja nevarnost nenadnih poplav. Občane pozivajo, naj se izogibajo potovanju po cestah, razen če je to res nujno. "Pod nobenim pogojem se prebivalci ne smejo voziti po ulicah, ki so prekrite z vodo," so še sporočile kanarske oblasti. Prav tako jim sporočajo, naj imajo napolnjene svoje mobilne naprave v primeru klica na številko 112.