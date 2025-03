Katastrofalni prizori iz BiH, izredne razmere tudi na Hrvaškem #video

Narasle reke v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem še vedno povzročajo težave, a raven vode ponekod počasi upada, poročajo lokalni mediji. Izredne razmere so razglasili v osrednjem delu Hrvaške, kjer je situacija trenutno sicer pod nadzorom, a bi lahko vodostaj reke Une dosegel rekordne ravni.