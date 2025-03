Danes dež, največ na vzhodu, Arso z opozorilom

Danes bo oblačno s padavinami. Agencije za okolje (Arso) opozarja, da se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo močneje narasli vodotoki na tem območju. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od šest do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Arso.

Danes se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo močneje narasli vodotoki na tem območju. Ponoči bodo padavine oslabele in do jutra marsikje že ponehale, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od šest do 11, v alpskih dolinah okoli dve stopinji Celzija.

V nedeljo dopoldne bodo manjše padavine ponehale tudi v vzhodnih krajih, od zahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, predvsem v severni in vzhodni Sloveniji pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno oblačno, na Primorskem pa večinoma sončno. Veter se bo prehodno nekoliko okrepil.

V Italiji in ob Jadranu večinoma brez padavin

V sosednjih pokrajinah bo danes prevladovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami, v sosednjih krajih Italije ter ob Jadranu bo večinoma suho. Tam bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo od zahoda začelo jasniti, padavine bodo čez dan povsod ponehale. Zvečer in ponoči bo od severa prehodno spet deževalo. Ob Jadranu bo še pihala burja.

Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V nedeljo bo vremenska obremenitev počasi popustila.