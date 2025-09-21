Putin v tajnosti oborožuje italijansko mafijo

Ruske državne tovarne orožja postajajo ključni vir sodobnega orožja na črnem trgu, razkriva italijanski portal Linkiesta. Italijanska mafija, kot so kriminalne združbe ’Ndrangheta iz Kalabrije, neapeljska Camorra in siciljanska Cosa Nostra, naj bi vse pogosteje dobivale orožje neposredno iz ruskih orožarskih podjetij, kot je znamenita tovarna v Tuli, 200 kilometrov južno od Moskve. Mafijske združbe orožja ne uporabljajo samo za nadaljnjo prodajo, temveč ga hranijo kot strateške rezerve.

Med zaplenjenimi kosi so tudi puške brez serijskih številk, izdelane v zadnjem desetletju. To nakazuje na tiho toleranco ali celo sodelovanje ruskih državnih struktur pri izvozu orožja. "Italija je skladišče orožja," je novinarki Linkiesta dejal neimenovani sogovornik.

Kako orožje pride v Italijo?

Po ugotovitvah italijanskih preiskovalcev orožje prihaja v državo po dveh glavnih poteh: preko ladijskih transportov na Sicilijo, kjer je pogosto skrito v sodih z oljem ali mazivom, ter preko severovzhodne meje v Furlaniji - Julijski krajini, kjer ga tihotapci skrivajo v vozilih z dvojnim dnom.

V pristaniščih, kot so Sirakuza in Gioia Tauro, so organi pregona že odkrili več takšnih pošiljk. Prav tako je mejna policija med Gorico in Trstom po navedbah portala večkrat prestregla nekdanje jugoslovansko in sovjetsko orožje, skrito v tovornjakih in avtomobilih. Glede na poročilo organizacije Transcrime je "severovzhodna meja Italije najprimernejša vstopna točka za majhne serije orožja, pogosto skritega v dvojnih podvozjih vozil in namenjenega organiziranim kriminalnim združbam."

Primer s Sicilije

Marca 2022, nekaj dni po ruski invaziji na Ukrajino, so v mestu Catanija na Siciliji zasegli več kosov sodobnega orožja, med drugim puške kalašnikov AK-47 novejše izdelave. Strokovnjaki opozarjajo, da to ni več orožje iz starih sovjetskih zalog, temveč iz sodobne proizvodnje. Mafijske združbe orožja ne uporabljajo samo za nadaljnjo prodajo, temveč ga hranijo kot strateške rezerve.

russia fuels chaos worldwide.

Italian outlet Linkiesta reveals Putin’s factories supply unmarked Kalashnikovs & ammo to mafia clans via Sicily & Friuli. Smuggled with oil & fuel barrels, carried by the Kremlin’s shadow fleet.

russia isn’t just waging war in Ukraine - it’s fueling… pic.twitter.com/HOxwwEGuTH — WarDoggo (@deflepard260) September 20, 2025

Kot je novinarki portala povedal neimenovani vir, se skladišča orožja v Cataniji ves čas polnijo z novimi pošiljkami. Po njegovih trditvah gre za sodobno orožje za specialne enote, jurišne puške in ostrostrelske puške, ki je bilo izdelano med letoma 2010 in 2020. Orožje po njegovih navedbah nima serijskih številk.

🇮🇹❗️Russia supplies weapons to the Italian mafia, — Linkiesta



This concerns modern small arms from 2010–2020 from the Tula plant. The weapons are hidden in metal containers or wooden barrels filled with lubricants.



Their supply is carried out and controlled by state structures… pic.twitter.com/Vk1Yfki8iI — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) September 20, 2025

In če orožje anonimno zapusti tovarno, je to lahko le po vladnem nalogu, ugotavlja portal. Europolova analiza iz leta 2023 potrjuje, da pojav "novega, neoznačenega" orožja na trgu kaže na "oblike paradržavne sokrivde pri spodbujanju nezakonite trgovine".

Nekaj orožja pride v kriminalne združbe in se uporabi ali preprodaja, drugo pa ostane v nadzorovanih skladiščih, kot da bi moralo biti na voljo za potrebe, ki presegajo mafijo in se dotikajo geopolitičnih razsežnosti, navaja Linkiesta.

Če se potrdi, da ruske državne tovarne omogočajo izhod orožja brez serijskih številk, to pomeni tudi varnostni izziv za EU in Nato, saj gre za potencialno namerno destabilizacijo evropskega prostora.

Putinovo ladjevje v senci

Znano je, da Rusija upravlja s floto tovornih ladij v senci, ki plujejo pod zastavami ugodnosti in se uporabljajo za izogibanje sankcijam za prevoz nafte. Vendar pa se nekatere od teh ladij lahko uporabljajo tudi za prevoz pošiljk orožja.

"Verjetno je, da so pošiljke, uradno namenjene tretjim državam, delno raztovorjene v sekundarnih pristaniščih v osrednjem Sredozemlju," navaja estonski obveščevalni dokument. Na Siciliji so poročali o sumljivih pristaniščih med mestoma Augusto in Pozzallom, ravno v tednih, ko so se v Cataniji med organiziranimi kriminalnimi krogi širile nove analize tovora. Orožje prispe v sodih z nafto, gorivom ali mazivom. To se stori tako zaradi izogibanja nadzoru kot tudi zaradi boljšega ohranjanja orožja s preprečevanjem oksidacije.