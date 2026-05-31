Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
9.04

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

delo zaposleni produktivnost

Slovenci po opravljenih delovnih urah v vrhu EU, po produktivnosti precej slabši

Gradbeništvo, gradbišče, gradnja, delavec, delavci, nepremičnine. | Slovenija se je s skoraj 86 odstotki povprečne produktivnosti EU uvrstila na 17. mesto med članicami. | Foto Bojan Puhek

Slovenija se je s skoraj 86 odstotki povprečne produktivnosti EU uvrstila na 17. mesto med članicami.

Foto: Bojan Puhek

Zaposleni v EU so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, kar je bilo eno uro manj kot desetletje pred tem, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečnim tedenskim delovnikom v dolžini 38,3 ure v vrhu članic Unije. Slabša pa je njena uvrstitev po produktivnosti dela.

Eurostat je pred nekaj dnevi objavil podatke o dejansko opravljenih delovnih urah zaposlenih s polnim ali skrajšanim delovnim časom v starostni skupini od 20 do 64 let.

Povprečni državljan EU je lani v svoji glavni zaposlitvi dejansko opravil 35,9 ure na teden, medtem ko je bilo v letu 2015 to povprečje 36,9 ure.

Najdaljši delovni teden imajo Grki, Slovenija na petem mestu

Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji. Sledili sta Bolgarija in Poljska (38,7 ure), nato Litva (38,4 ure) in na petem mestu Slovenija s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden. Povprečni slovenski delovnik se je sicer glede na leto 2015 skrajšal za 0,7 delovne ure.

Tudi sicer so nad evropskim povprečjem skoraj izključno članice iz južne, srednje in vzhodne Evrope.

Pod povprečjem oz. v spodnjem delu lestvice so medtem izključno razvita zahodno- in severnoevropska gospodarstva. Najkrajši delovni teden je bil lani na Nizozemskem (31,9 ure), sledile so Nemčija in Danska (33,9 ure), Avstrija (34,0 ure), Belgija (34,3 ure) in Finska (34,7 ure).

Slovenija po produktivnosti na 17. mestu

Drugačno sliko pa kažejo podatki Eurostata o produktivnosti dela, ki se meri z ustvarjenim realnim BDP na opravljeno delovno uro. Najvišje po tem kazalniku je Irska z okoli 225 odstotkov povprečja Unije, pa čeprav je po opravljenih delovnih urah pod povprečjem povezave. Sledijo Luksemburg (153 odstotkov), Belgija (130 odstotkov), Danska in Nizozemska (nekaj nad 114 odstotkov) ter Avstrija (nekaj več kot 111 odstotkov). Nad povprečjem so tudi druga najbolj razvita gospodarstva EU.

Pod povprečjem pa so članice Unije iz južne, srednje in vzhodne Evrope, ki dohitevajo povprečno razvitost sedemindvajseterice.

Slovenija se je s skoraj 86 odstotki povprečne produktivnosti EU uvrstila na 17. mesto med članicami.

Na dnu lestvice so bile Bolgarija (59 odstotkov), Grčija (67 odstotkov), Latvija (70 odstotkov) in Madžarska (nekaj nad 73 odstotkov).

