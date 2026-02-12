Svet mode nas ne bi smel več presenečati, a vseeno sta tukaj Harry Styles in Jacob Elordi, ki skrbita za nasprotno. Prvi se namreč po novem navdušuje nad balerinkami, drugi pa že nekaj časa prisega na nošenje torbic.

Eksperimentiranja s stilom smo pri Harryju Stylesu sicer vajeni že dalj časa, a izbira na videz ženskih balerink je vseeno zanimiva in pritegne pozornost. Prvič smo ga v njih opazili na letošnjih Grammyjih, nato pa so ga s to obutvijo ujeli še paparaci na losangeleškem letališču LAX.

Kot poroča modna biblija Vogue, postajajo balerinke med moškimi vse bolj priljubljene. Obožujejo jih številni moški predstavniki modnih publikacij, a kot kaže, bodo s Harryjevo pomočjo skušale preseči peščico prvih oboževalcev v širšo sprejetost.

Jacob z zavidljivo zbirko dizajnerskih torbic

Še preden pa nas je s svojo modno izbiro nekoliko zbegal Harry, je za to poskrbel že Jacob Elordi. Avstralski igralec si svojega osebnega stila stran od rdečih preprog ne predstavlja brez dizajnerske torbice, ali pa je preprosto ugotovil, kako zelo praktičen je lahko ta klasičen modni dodatek. Kakorkoli že, zvezdnik ima vsekakor odlično oko za torbice, saj izbira zgolj takšne z dizajnerskim podpisom. Naj gre za Fendi, Louis Vuitton, Chanel ali Burberry, Jacob se lahko pohvali z res zavidljivo zbirko.

Foto: Profimedia

Če kaj, potem Harry in Jacob dokazujeta, da moško modno eksperimentiranje ni več rezervirano le za modne brvi, temveč postaja del vsakdanjega moškega sloga. S svojimi drznejšimi izbirami dokazujeta, da se meje med "žensko" in "moško" modo hitro brišejo, osebni izraz pa postaja pomembnejši od (modnih) pravil.

