Turistično gostinska zbornica Slovenije je že šesto leto zapored priredila izbor najboljših krofov v Sloveniji. V kategoriji klasičnih krofov je slavila slaščičarna Berzo na Vrhniki, v kategoriji inovativnih krofov pa Terme Dobrna.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali podpredsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije Tomaž Vozelj, vodja gostinstva Gostinsko podjetje Trojane Urška Strnad ter tehnolog in strokovnjak na področju krofov Dominik Ocvirk, je imela letos, na že šestem izboru najboljših krofov v Sloveniji, naporno delo. Na izbor je bilo namreč prijavljenih skoraj 30 različnih krofov.

Predsednik komisije Tomaž Vozelj je pri letošnjem izboru pohvalil napredek pri kakovosti klasičnih krofov, ki so bili lepih oblik in večinoma ravno prav cvrti. Komisija je opazila tudi, da v krofih vse bolj uporabljajo doma pripravljeno marmelado.

Med inovativnimi krofi so ponovno največ pozornosti komisije vzbudili krofi z različnimi polnili oziroma sestavinami, na primer orehi, hruškami, skuto, jurkino marmelado, medeno kremo, rožičevo kremo, temno ali belo čokolado, pa tudi puranjim mesom, govejim pršutom, slanino, ocvirki …

Pri ocenjevanju so sicer upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, barvo, polnilo, okus in pookus ter izvirnost recepta pri inovativnih krofih.

Zmagovalci posameznih kategorij so:

Naj klasični krof Slovenije 2026

Prvo-, drugo- in tretjeuvrščeni klasični krof Foto: Turistično gostinska zbornica Slovenije

Slaščičarna Berzo, Vrhnika Slaščičarna Zvezda, Celje Terme Banovci

Naj inovativni krof Slovenije 2026

Prvo-, drugo- in tretjeuvrščeni inovativni krof Foto: Turistično gostinska zbornica Slovenije

Terme Dobrna (polnilo: pečena hruška ter smetana z belo čokolado in karamelo)

(polnilo: pečena hruška ter smetana z belo čokolado in karamelo) Terme Banovci (ajdov krof z jurko in skuto)

(ajdov krof z jurko in skuto) Hotel Atlantida Rogaška (polnilo: rožičeva moka, puranje meso, sir, goveji pršut, slanina, kumarice, paradižnik, zelena solata, dresing čičerike, sezama in limone)

Oglejte si še: