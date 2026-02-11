Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Sreda,
11. 2. 2026,
10.57

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zveza Orlando Bloom

Sreda, 11. 2. 2026, 10.57

17 minut

Orlanda Blooma ujeli z 21 let mlajšo izbranko

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Orlando Bloom | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kot kaže, Kim Kardashian in Lewis Hamilton nista bila edina, ki sta nedeljski Super Bowl izkoristila za prvi javni zmenek.

Potem ko so fotografski objektivi na nedeljskem Super Bowlu ujeli Kim Kardashian in Lewisa Hamiltona, ki sta pred dobrim tednom zanetila govorice o zvezi, je TMZ razkril, da je bil na slavni tekmi opažen še en nov parček.

Igralec Orlando Bloom se je v javnosti prvič pojavil z novim dekletom, 28-letnim švicarskim modelom Luiso Laemmel, ki se je po končani tekmi tesno oklepala svojega novega 49-letnega izbranca.

Par zveze sicer še ni uradno potrdil, a ameriški mediji se strinjajo, da je hoja z roko v roki precej jasna potrditev, da sta več kot prijatelja.

Orlandova nekdanja izbranka Katy Perry je medtem že nekaj mesecev v zvezi s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, s katerim se že nekaj časa skupaj udeležujeta uradnih Trudeaujevih dolžnosti. 

Preberite tudi:

Kim Kardashian, Lewis Hamilton
Trendi Zdaj ni več dvoma, Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par
Katy Perry, Justin Trudeau
Trendi Katy Perry in Justin Trudeau sta se prvič skupaj pojavila v javnosti
zveza Orlando Bloom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.