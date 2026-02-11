Kot kaže, Kim Kardashian in Lewis Hamilton nista bila edina, ki sta nedeljski Super Bowl izkoristila za prvi javni zmenek.

Potem ko so fotografski objektivi na nedeljskem Super Bowlu ujeli Kim Kardashian in Lewisa Hamiltona, ki sta pred dobrim tednom zanetila govorice o zvezi, je TMZ razkril, da je bil na slavni tekmi opažen še en nov parček.

Igralec Orlando Bloom se je v javnosti prvič pojavil z novim dekletom, 28-letnim švicarskim modelom Luiso Laemmel, ki se je po končani tekmi tesno oklepala svojega novega 49-letnega izbranca.

Par zveze sicer še ni uradno potrdil, a ameriški mediji se strinjajo, da je hoja z roko v roki precej jasna potrditev, da sta več kot prijatelja.

Orlandova nekdanja izbranka Katy Perry je medtem že nekaj mesecev v zvezi s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, s katerim se že nekaj časa skupaj udeležujeta uradnih Trudeaujevih dolžnosti.

