Devet najslabših stvari, ki jih lahko rečete nekomu pred ločitvijo

Ko se par ločuje, lahko to vpliva na vse ljudi v njuni bližini. Takrat se začne vsiljivo spraševanje o razlogih za ločitev, kar je lahko zelo neprijetno in tudi boleče.

Ločitev ni nikoli lahka stvar, pravzaprav velja za enega najbolj bolečih in stresnih dogodkov v življenju posameznika. Tako je tudi, če se strani razideta sporazumno, saj gre navsezadnje za konec nekega obdobja, za konec poglavja. S cmokom v grlu in bolečino v želodcu je treba ubrati novo, neznano življenjsko pot.

Ker gre za zelo občutljivo obdobje, je treba biti v stiku z ljudmi, ki se ločujejo, še posebej pozoren, empatičen in imeti veliko razumevanja. Revija Time je zato sestavila seznam stavkov, ki jih ne smemo nikoli reči osebi pred ločitvijo, in seznam predlogov, kaj je bolje reči namesto tega.

"Kaj se je zgodilo?"

Kadar se pogovarjate z nekom, ki se ločuje, najprej pomislite, ali so vaša vprašanja namenjena lastnemu zadovoljstvu ali dejansko pomagajo osebi na drugi strani. Vprašajte se, ali gre bolj za vašo radovednost ali za sočutje do drugega. Strokovnjakinja za ločitve Andrea Hipps je za Time dejala, da skoraj nikoli ni samo enega razloga za ločitev, vendar se ljudje kljub temu nagibajo k enemu razlogu. Najpogosteje zato, da zaščitijo lastno zvezo. "Skoraj tako je, kot če bi rekli: Če se lahko zgodi tebi, se lahko zgodi tudi meni," poudarja Hipps, "zato mi povej vse, kar se je zgodilo, da se temu lahko izognem."

Namesto tega prijatelja ali prijateljico podprite z besedami: "Hvala, da si z mano delil/-a to težko novico. Sliši se naporno, verjetno ti je res težko." Prijatelj/-ica bo tako dobil/-a občutek, da se lahko odpre, ko bo sam/-a pripravljen/-a.

Foto: Shutterstock

"Ampak bila sta tako srečna!"

Ljudje skoraj nikoli ne delijo zakonskih težav, ko se jim dogajajo. Ravno zato je izjava, da sta bila s partnerjem videti zelo srečna, lahko zelo neprimerna, pravi terapevtka Rebecca Love. Tudi če je mišljeno dobronamerno. "Obupno si želimo pomagati ljudem, da bi se počutili bolje, zato včasih izrečemo stvari, ne da bi dobro razmislili o njihovem učinku," razlaga. "A poudarjanje tega, kako srečna sta bila videti, ne pomaga."

Namesto tega bodite sočutni in se odzovite z besedami, kot so: "Storil/-a si, kar je bilo najbolje zate, to pa ni nikoli lahko. Občudujem tvojo moč."

"Tako si boš lahko odpočil/-a od otrok"

Eden od neprimernih komentarjev, namenjenih ljudem, ki se ločujejo, je tudi ta, da bo deljeno skrbništvo omogočalo več prostega časa brez otrok. To je lahko ravno nasprotno od tega, kar si želijo.

Bolj tolažilne so lahko besede: "Čeprav začenjaš na novo, to še ne pomeni, da je tvojega življenja konec."

"Zelo mi je žal"

Ta stavek lahko zveni kot pomilovanje. Sliši se, kot da se je zgodilo nekaj tragičnega, čeprav je lahko ločitev najboljša izbira zanje in za družino.

Raje uporabite stavek: "Ne morem si predstavljati, kaj prestajaš, a kolikor te poznam, boš prebrodil/-a to obdobje." Ali pa: "Si čudovita oseba, ki ima v sebi še veliko ljubezni." Oba stavka poudarjata, da ima tisti, ki se ločuje, v sebi veliko moči, to pa mu lahko zelo pomaga.

"Moraš samo spet začeti hoditi na zmenke in počutil/-a se boš bolje"

Tovrstno izvajanje pritiska ni nikoli dobro, tudi če je dobronamerno. Prijatelju ali prijateljici morate dati občutek, da je napredovanje v lastnem tempu povsem v redu.

Raje dajte vedeti, da ste tam zanj/zanjo, še posebej če imate občutek, da je osamljen/-a. To vključuje proaktivne predloge, recimo povabilo na kavo, v kino, na kosilo, sprehod. Tako bo imel/-a občutek, da ni povsem sam/-a.

Foto: Shutterstock

"Svetujem ti svojega odvetnika"

Vsaka ločitev je unikatna, zato odvetnik, ki je pomagal vam, morda ne bo pravi za vašega prijatelja ali prijateljico. Poleg tega s tem stavkom predvidevate, da potrebuje pomoč odvetnika, čeprav morda ni tako.

Boljši pristop je povpraševanje v slogu: "Imaš občutek, da si dobro podprt/-a pri ločitvi? Potrebuješ kakšnega svetovalca? Z veseljem ti predlagam koga, a le če čutiš tako." S tem ne boste izvajali pritiska, ampak dovolili, da posameznik odloči sam.

"Kaj pa otroci?"

Vaš prijatelj ali prijateljica je o tem zagotovo že razmišljal/-a, zato lahko s temi vprašanji dodajate sol na rano. Sliši se obsojajoče in pokroviteljsko, česar pa si ne želite.

Raje izrazite razumevanje, potrdite njihove občutke ter jim dajte vedeti, da jim stojite ob strani in jih podpirate.

Foto: Shutterstock

"Bolje to kot pa ostati v slabem zakonu"

Ta stavek je problematičen z več vidikov. Vaš prijatelj ali prijateljica je morda imel/-a občutek, da je bil/-a v popolnem zakonu, in zdaj žaluje za tem izgubljenim razmerjem.

Boljši pristop je, da jim date vedeti, da jim boste stali ob strani, in da rečete nekaj kot: "Karkoli čutiš zdaj, je v redu. Upam, da si dovoliš čutiti, karkoli te preplavi. Tukaj sem, da te podpiram."

"Tako ali tako ga/je nikoli nisem maral/-a"

Vaši nameni so dobri, saj hočete prijatelju ali prijateljici dati vedeti, da ste na njeni/njegovi strani. A s tem komentarjem namigujete na to, da so bili slabi pri presojanju značaja svojega partnerja. To pa jih lahko prizadene.

Namesto tega jih podprite z besedami: "Vem, da si storil/-a vse, da bi vajin zakon deloval, tudi ko je bilo težko." Tudi ob tem Hipps svetuje, da ponudite konkretno podporo, da mu/ji recimo poveste, da imate ta konec tedna nekaj ur časa samo zanjo/zanj.

Foto: Shutterstock

Ne pozabite, da se bo vaš prijatelj ali prijateljica še dolgo po tem, ko bo začetni šok minil, prilagajal/-a novemu življenju. Mnogi imajo lahko občutek, da nimajo nikogar, s katerim bi se lahko pogovorili, ker si predstavljajo, da so ljudje okoli njih naveličani poslušanja o tem.

Če nekomu, za kogar vam je mar, poveste, da imate uro časa in da bi ga radi poslušali, kako govori o vsem, o čemer želi, mu lahko to pomeni res veliko, še poudarja Hipps.

