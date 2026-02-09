Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
8.00

Osveženo pred

1 ura, 49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
Swansea City Bristol City Tomi Horvat Žan Vipotnik

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 8.00

1 ura, 49 minut

Žan Vipotnik kralj strelcev

Vroči Slovenec obnorel Otočane s projektilom in pol #video

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Žan Vipotnik | Žan Vipotnik je še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev na Otoku. | Foto Guliverimage

Žan Vipotnik je še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev na Otoku.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik še naprej blesti v dresu Swansea Cityja. V tej sezoni je v drugi angleški ligi dosegel že 15 zadetkov. Proti Sheffield Wednesdayju (4:0) se je vpisal med strelce dvakrat, navdušil pa zlasti z zadetkom, ki ga je dosegel po pravcatem projektilu s prostega strela. V tekmovanju Championship po novem nastopa tudi njegov reprezentančni soigralec Tomi Horvat. Za Bristol je debitiral sanjsko, v soboto je novemu klubu do gostujoče zmage nad favoritom Hullom (3:2) pomagal s podajo za prvi gol.

Manchester City
Sportal Veličasten preobrat Cityja na Anfieldu in komedija v zadnjih sekundah

Z zadetki je izstopal že v Sloveniji in Franciji, zdaj pa je v življenjski formi še na Otoku. V dresu valižanskega kluba Swansea City, ki nastopa v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju v Angliji (Championship), je v tej sezoni dosegel že 15 zadetkov. Žan Vipotnik je zgolj v tem koledarskem letu zadel v polno že petkrat.

Na zadnji tekmi se je izkazal proti zadnjeuvrščenemu Sheffield Wednesdayu (4:0). V polno je zadel dvakrat, naprej s silovitim udarcem s prostega strela, nato pa je spretno zaključil še uspešen protinapad. Po dvoboju si je tako kot njegovi soigralci prislužil čestitke trenerja Vitorja Matosa, ki je rezultatsko krivuljo Swanseaja spremenil na boljše.

Izjemen zadetek Žana Vipotnika, dosežen s prostega strela:

Labodi se na lestvici nahajajo na 15. mestu, tako da so vse uspešnejši v boju za obstanek. V tekmovanju Championship, ki spada med najbolj naporne na svetu, sicer tekmuje kar 24 klubov. Vipotnik je s 15 zadetki (zbral je 29 nastopov) z naskokom prvi strelec. Najbližja zasledovalca Škot Oliver McBurnie (Hull) in Anglež Jack Clarke (Ipswich) sta jih dosegla 12.

Tomi Horvat nosi pri Bristolu dres s številko 14. | Foto: Guliverimage Tomi Horvat nosi pri Bristolu dres s številko 14. Foto: Guliverimage

V tem krogu se je odlično odrezal tudi Tomi Horvat. V angleški drugi ligi je debitiral v soboto z zmago Bristola nad Hull Cityjem, ki ga trenira nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović. Bristol je nekdanji klub Roberta Korena premagal s 3:2, Horvat pa je prispeval podajo za prvi gol. Nekdanji zvezni igralec Mure je odigral 79 minut.

Žan Vipotnik
Sportal Angleška pravljica Žana Vipotnika, zadetki dežujejo kot nori
Haris Vučkić
Sportal Vučkić odšel v Emirate, Zeljković na Madžarsko
Swansea City Bristol City Tomi Horvat Žan Vipotnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.