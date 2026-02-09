Vroči Slovenec obnorel Otočane s projektilom in pol #video

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik še naprej blesti v dresu Swansea Cityja. V tej sezoni je v drugi angleški ligi dosegel že 15 zadetkov. Proti Sheffield Wednesdayju (4:0) se je vpisal med strelce dvakrat, navdušil pa zlasti z zadetkom, ki ga je dosegel po pravcatem projektilu s prostega strela. V tekmovanju Championship po novem nastopa tudi njegov reprezentančni soigralec Tomi Horvat. Za Bristol je debitiral sanjsko, v soboto je novemu klubu do gostujoče zmage nad favoritom Hullom (3:2) pomagal s podajo za prvi gol.

Z zadetki je izstopal že v Sloveniji in Franciji, zdaj pa je v življenjski formi še na Otoku. V dresu valižanskega kluba Swansea City, ki nastopa v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju v Angliji (Championship), je v tej sezoni dosegel že 15 zadetkov. Žan Vipotnik je zgolj v tem koledarskem letu zadel v polno že petkrat.

Na zadnji tekmi se je izkazal proti zadnjeuvrščenemu Sheffield Wednesdayu (4:0). V polno je zadel dvakrat, naprej s silovitim udarcem s prostega strela, nato pa je spretno zaključil še uspešen protinapad. Po dvoboju si je tako kot njegovi soigralci prislužil čestitke trenerja Vitorja Matosa, ki je rezultatsko krivuljo Swanseaja spremenil na boljše.

Izjemen zadetek Žana Vipotnika, dosežen s prostega strela:

Labodi se na lestvici nahajajo na 15. mestu, tako da so vse uspešnejši v boju za obstanek. V tekmovanju Championship, ki spada med najbolj naporne na svetu, sicer tekmuje kar 24 klubov. Vipotnik je s 15 zadetki (zbral je 29 nastopov) z naskokom prvi strelec. Najbližja zasledovalca Škot Oliver McBurnie (Hull) in Anglež Jack Clarke (Ipswich) sta jih dosegla 12.

Tomi Horvat nosi pri Bristolu dres s številko 14. Foto: Guliverimage

V tem krogu se je odlično odrezal tudi Tomi Horvat. V angleški drugi ligi je debitiral v soboto z zmago Bristola nad Hull Cityjem, ki ga trenira nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović. Bristol je nekdanji klub Roberta Korena premagal s 3:2, Horvat pa je prispeval podajo za prvi gol. Nekdanji zvezni igralec Mure je odigral 79 minut.