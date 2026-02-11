Po včerajšnji policijski akciji na Bavarskem dvoru v središču prestolnice je varnostno podjetje Sintal sporočilo nove podrobnosti dogajanja. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook, je moški, ki je bil vidno pijan in je mimoidočim razkazoval nož, pred tem v trgovini ukradel večje pakiranje tune in mehčalec, ob tem pa se nasilno vedel do zaposlene.

Nekaj pred poldnevom je zaposlena v trgovini zaradi osebe, ki je poskušala odnesti izdelke brez plačila in se do nje vedla verbalno nasilno, poklicala varnostno službo Sintal, so pojasnili. Po njihovem prihodu se je vidno pijana oseba, po navedbah policije je šlo za moškega, nahajala pred trgovino, glasno razgrajala in po navedbah prič z nožem grozila mimoidočim.

Našli tudi več večjih nožev

Zaradi nevarnega početja moškega sta pripadnika varnostne službe do prihoda policistov nadzorovala dogajanje, da se ne bi zgodil nov incident. V tem času se je moški premaknil na avtobusno postajo, kjer se je zadrževalo več otrok, zato so jih umaknili na varno in do prihoda policistov zavarovali območje. Po prihodu je postopek prevzela policija, so zapisali.

Dodali so, da so pri moškem našli več večjih nožev ter večje pakiranje tune in mehčalec, ki jih je ukradel iz trgovine. Osebo so odpeljali v pripor, predmete pa so mu zasegli. V podjetju so zaposlena pohvalili za strokovno, umirjeno in odgovorno ravnanje ter se jima zahvalili, da sta poskrbela za varnost mimoidočih, zlasti otrok.

O policijski akciji na Bavarskem dvoru smo poročali v torek v dopoldanskem času, ko smo tam opazili več policistov in policijskih vozil. Z ljubljanske policijske uprave so nam sporočili, da je oseba pod vplivom drog in alkohola razkazovala nož, vendar ni nikomur grozila ali ga napadla. Šlo je za 36-letnega moškega, državljana Slovenije, ki je iz prodajalne odtujil artikle, kršil javni red in mir ter pri tem vidno razkazoval nož, s čimer je povzročil prestrašenost ljudi v okolici. Z njim so začeli policijski postopek, a moški ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, mu zasegli nevarne predmete in mu odredili pridržanje, so še pojasnili za Siol.net.