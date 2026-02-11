Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
11. 2. 2026,
15.15

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
trgovina nož tuna policija Bavarski dvor

Sreda, 11. 2. 2026, 15.15

23 minut

Policijska akcija na Bavarskem dvoru: moški iz trgovine ukradel tuno in mehčalec

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Policijska akcija na Bavarskem dvoru | Pri moškemu so našli več večjih nožev ter večje pakiranje tune in mehčalec, ki jih je ukradel iz trgovine. | Foto Facebook/Sintal

Pri moškemu so našli več večjih nožev ter večje pakiranje tune in mehčalec, ki jih je ukradel iz trgovine.

Foto: Facebook/Sintal

Po včerajšnji policijski akciji na Bavarskem dvoru v središču prestolnice je varnostno podjetje Sintal sporočilo nove podrobnosti dogajanja. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook, je moški, ki je bil vidno pijan in je mimoidočim razkazoval nož, pred tem v trgovini ukradel večje pakiranje tune in mehčalec, ob tem pa se nasilno vedel do zaposlene.

Bavarski dvor
Novice Znane podrobnosti policijske akcije na Bavarskem dvoru: vidno pijan moški razkazoval nož

Nekaj pred poldnevom je zaposlena v trgovini zaradi osebe, ki je poskušala odnesti izdelke brez plačila in se do nje vedla verbalno nasilno, poklicala varnostno službo Sintal, so pojasnili. Po njihovem prihodu se je vidno pijana oseba, po navedbah policije je šlo za moškega, nahajala pred trgovino, glasno razgrajala in po navedbah prič z nožem grozila mimoidočim.

Našli tudi več večjih nožev

Zaradi nevarnega početja moškega sta pripadnika varnostne službe do prihoda policistov nadzorovala dogajanje, da se ne bi zgodil nov incident. V tem času se je moški premaknil na avtobusno postajo, kjer se je zadrževalo več otrok, zato so jih umaknili na varno in do prihoda policistov zavarovali območje. Po prihodu je postopek prevzela policija, so zapisali.

Dodali so, da so pri moškem našli več večjih nožev ter večje pakiranje tune in mehčalec, ki jih je ukradel iz trgovine. Osebo so odpeljali v pripor, predmete pa so mu zasegli. V podjetju so zaposlena pohvalili za strokovno, umirjeno in odgovorno ravnanje ter se jima zahvalili, da sta poskrbela za varnost mimoidočih, zlasti otrok.

O policijski akciji na Bavarskem dvoru smo poročali v torek v dopoldanskem času, ko smo tam opazili več policistov in policijskih vozil. Z ljubljanske policijske uprave so nam sporočili, da je oseba pod vplivom drog in alkohola razkazovala nož, vendar ni nikomur grozila ali ga napadla. Šlo je za 36-letnega moškega, državljana Slovenije, ki je iz prodajalne odtujil artikle, kršil javni red in mir ter pri tem vidno razkazoval nož, s čimer je povzročil prestrašenost ljudi v okolici. Z njim so začeli policijski postopek, a moški ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, mu zasegli nevarne predmete in mu odredili pridržanje, so še pojasnili za Siol.net.

Fotogalerija
1
 / 2
Obrabljena pnevmatika, tovorno vozilo
Novice Nevarno početje: ustavili tovorno vozilo s povsem obrabljenimi pnevmatikami #foto
Bankovec 500e, 500 evrov
Novice Pozor, Slovenija: policija išče lastnika bankovca za 500 evrov
trgovina nož tuna policija Bavarski dvor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.