Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik je izjemno strelsko formo na Otoku kronal z novo imenitno predstavo. V torek je Swansea Cityju do zmage nad Blackburnom (3:1) pomagal z dvema zadetkoma. V tej sezoni je tako vroč, da je s 13 zadetki na prvem mestu lestvice najboljših strelcev tekmovanja championship, navijače labodov pa lahko vse bolj skrbi, da bi zaradi povečanega zanimanja snubcev v zimskem prestopnem roku izgubili serijskega slovenskega strelca.

V prejšnjem krogu se je z novim zadetkom na vrhu najboljših strelcev championshipa pridružil Adamu Armstrongu (Southampton), oba sta se lahko pohvalila z 11 goli, po novi strelski rapsodiji, v torek je dvakrat zatresel mrežo Blackburna, pa se je Žan Vipotnik zavihtel na samostojno prvo mesto. Zdaj je s 13 zadetki prvi golgeter tekmovanja, njegova strelska forma pa je tako dobra in učinkovita, da bi lahko na njegov naslov do konca zimskega prestopnega roka prispela še kakšna konkretna ponudba bogatejšega kluba.

Za zdaj se je na Otoku največ pisalo o zanimanju West Hama, ki se krčevito bori za obstanek v elitni premier league, navijače labodov pa skrbi, da bi se lahko v prihodnjih dneh na tržnici pojavil še kateri izmed snubcev. "Vedno je dober znak, če se kdo zanima zate. Bomo videli, kaj se bo dogajalo na tržnici. V tem trenutku smo osredotočeni na tisto, kar imamo v klubu. Na aktualno zasedbo. Tudi Vipotnik razmišlja tako. Vedno si odprt za možnosti na nogometni tržnici, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. V tem trenutku Vipi (Žan Vipotnik, op, p.) dosega zadetke. Mora se osredotočiti le na to, ne pa na tržnico," je 23-letnega Slovenca pohvalil njegov trener Vitor Matos. Mladi portugalski strateg je preporodil Swansea City, ki se je po torkovi zmagi povzpel na 15. mesto.

V tej sezoni je v vseh tekmovanjih dosegel že 16 zadetkov. Foto: Guliverimage

Vipotnik je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 16 zadetkov in ima opravka s strelsko najbolj navdahnjeno sezono od tiste, ko je blestel v dresu Maribora in bil najboljši strelec 1. SNL. "Obožujem njegovo delovno etiko. Napreduje korak za korakom. Ekipi je v veliko pomoč," je Portugalec, ki je prevzel vodenje Swanseaja pred dvema mesecema, navdušen nad napredkom Vipotnika, učinkovitostjo pri zaključevanju akcij in tudi njegovo zavzetostjo pri izpolnjevanju obrambnih nalog.

V prejšnji sezoni je na Otoku na 44 nastopih dosegel sedem zadetkov, v tej pa skrbi za strelsko eksplozijo, ki bi ga lahko nagradila s prestopom v katerega izmed še večjih klubov. Z labodi ga veže pogodba do poletja 2028.