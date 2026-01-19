Na Otoku se v tej sezoni dokazujejo štirje slovenski legionarji, v zadnjih dneh pa se je lahko najbolj smejalo Žanu Vipotniku. Napadalec Swansea Cityja še zdaleč ni deležen takšnega zanimanja medijev kot njegov reprezentančni cimer Benjamin Šeško, vseeno pa si je z zadnjimi dosežki izboril pot do naslovnic. Otočane navdušuje z izjemno učinkovitostjo. Dosegel je že 13 zadetkov in je v tem trenutku celo najboljši strelec angleškega prvenstva. Konjičan ima torej opravka z najboljšo sezono, odkar nastopa v tujini. Zanj se zanimajo tudi večji in bogatejši klubi, najbolj se omenja West Ham United, a naj bi še naprej branil barve Labodov.

Benjamin Šeško je na mestnem derbiju s Cityjem (3:0) grel klop. Foto: Guliverimage Na Otoku se v tej sezoni dokazujejo štirje slovenski nogometaši. Z naskokom izstopa Benjamin Šeško. Komaj 22-letni Posavec spada med največje zvezdnike Premier lige. Na papirju velja za prvega napadalca Manchester Uniteda. Novopečeni trener rdečih vragov Michael Carrick se je pred derbijem s Cityjem odločil drugače in Šeška kljub vroči strelski formi posadil na klop.

To je bilo veliko razočaranje za Slovenca, a je poteza vseeno obrodila sadove in Old Trafford po veličastni zmagi Uniteda nad mestnimi rivali (3:0) napolnila z evforijo, kakršne v tem delu Manchestra ni bilo čutiti že dolgo. Carrick je pozneje pojasnil, da je bila to le taktična odločitev in da bo v nadaljevanju sezone seveda še zelo resno računal na Šeška. Zato gre verjeti, da bo najdražji slovenski nogometaš kmalu deležen novih minut na angleških zelenicah.

Bijola ne bo še nekaj časa, manjka tudi Prelec

Jaka Bijol se je že ustalil v začetni enajsterici Leedsa, a je nato njegov ritem rednih nastopov prekinila poškodba. Foto: Guliverimage Na njih še nekaj časa ne bo Jake Bijola. Obrambnemu stebru slovenske izbrane vrste je šlo v zadnjem času imenitno pri Leedsu, a mu je nato zagrenila življenje poškodba mišice. V soboto je moral izpustiti srečanje s Fulhamom, sodeč po napovedi trenerja Daniela Farkeja, ki je z njim zelo zadovoljen, pa bo manjkal vsaj še nekaj tednov. Najmanj tri, morda pa celo pet. Korošec je lahko sicer zelo zadovoljen, saj se je uspel dokazati trenerju in postal standardni član začetne enajsterice. V zimskem prestopnem roku mu tako ne manjka ponudb, zanj se zanimajo tudi nekateri italijanski klubi, a ima Leeds United z njim dolgoročne načrte, tako da naj bi samozavestni slovenski branilec ostal na Elland Roadu.

Med angleško klubsko elito tako nastopata dva Slovenca. Podobno je tudi v tekmovanju championship, drugem kakovostnem razredu angleškega klubskega nogometa, kjer se dokazujeta dva slovenska legionarja. Oba sta napadalca. Nik Prelec pri Oxford Unitedu v zadnjem obdobju ne igra veliko. Zaradi poškodbe mečne mišice je izpustil zadnje tri tekme in v koledarskem letu 2026 sploh še ni vknjižil nastopa. V tej sezoni je sicer na 18 tekmah dosegel v championshipu 1 zadetek, njegovemu Oxfordu pa ne kaže dobro, saj je na predzadnjem mestu. V tej sezoni zmagal le petkrat, tako da mu grozi izpad.

Nekoliko višje od njega je Swansea City. Labodi so izbrali 33 točk, zmagali devetkrat, tako da zasedajo 16. mesto. Ta v zahtevni ligi s kar 24 klubi zagotavlja obstanek, kar je osnovni cilj valižanskega kluba.

Žan Vipotnik kralj strelcev

Konjičan Žan Vipotnik si z Adamom Armstrongom deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Za razliko od Angleža pa je Slovenec deset zadetkov dosegel z igre, Armstrong pa le sedem. Foto: Guliverimage Imajo pa labodi v tem trenutku še nekaj, na kar so lahko, podobno velja tudi za slovenski nogomet, zelo ponosni. Na vrhu najboljših strelcev tekmovanja je namreč 23-letni Žan Vipotnik. Slovenski reprezentant je dosegel že 11 zadetkov, zadnjega je dosegel v nedeljo proti Birmingham Cityju (1:1). Na prvem mestu strelcev tekmovanja je izenačen s pet let starejšim Angležem Adamom Armstrongom (Southampton). Ker pa je slednji kar štiri izmed 11 zadetkov dosegel z bele točke, Vipotnik pa le enega, se lahko tako Konjičan pohvali s tem, da je v tej sezoni največji strup za obrambe v drugi angleški ligi, kar se tiče zadetkov iz igre.

Njegov izjemen občutek za doseganje zadetkov potrjuje tudi naslednja statistika. V tej sezoni je proti vratom usmeril 44 strelov. Od tega jih je šlo 18 v okvir vrat, kar 11 pa jih končalo izza hrbta vratarja. Armstrong, ki je prav tako v tej sezoni v Championshipu dosegel 11 zadetkov, je skupno streljal na vrata kar 84-krat, od tega 35-krat v okvir vrat. Vipotnik je tako v primerjavi z napadalcem, s katerim si deli vodilni položaj na lestvici najboljših strelcev, bistveno bolj učinkovit.

What a season Žan Vipotnik is having for Swansea City! 🦢#BBCFootball pic.twitter.com/DTdXB237wJ — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) January 18, 2026

Slovenski reprezentant je v imenitni formi. To je tudi njegov najboljši izkupiček, odkar se dokazuje v tujini. Ko je leta 2023 zapustil Maribor, je nato v dresu Bordeauxa v sezoni 2023/24 v drugi francoski ligi dosegel deset zadetkov. Pred tem je bil najbolj razigran pri vijolicah, kjer je bil v sezoni 2022/23 z 20 goli tudi prvi strelec 1. SNL.

Ostaja v labodjem gnezdu

V nedeljo je Vipotnik zatresel mrežo Birmingham Cityja. Foto: Guliverimage Tako dobra strelska forma Vipotnika je odlična novica tudi za novega selektorja Slovenije. To bo najverjetneje Boštjan Cesar, ki zagotovo ceni tekmovanje championship, v katerem je nenazadnje zaigral tudi sam. Takrat je bil s klubom West Bromwich Albion (WBA) tudi prvak. Zanimivo pa je, da je Swansea City prejšnji teden izpadel iz pokala FA po izvajanju 11-metrovk prav proti WBA.

Zaradi uspešnih predstav Vipotnika se je povečalo tudi zanimanje za 23-letnega slovenskega napadalca. V zimskem prestopnem roku pa vseeno ne gre pričakovati njegove prodaje. Čeprav se zanj zanima tudi londonski West Ham United, ki mu v Premier League ne cvetijo rožice in se krčevito poteguje za obstanek, naj bi Vipi ostal v mestu labodov. Poškodba drugega napadalca Swanseaja Adama Idaha, ki bo odsoten vsaj še tri mesece, je vodstvo kluba prisilila k odločitvi, da za vsako ceno zadrži razigranega Slovenca, ki predstavlja srce njegovega napada. Zelo ga ceni tudi portugalski strateg Vitor Matos, enega izmed kandidatov za osvojitev priznanja trenerja meseca v tekmovanju Championship v decembru 2025, ko je na šestih tekmah vknjižil štiri zmage.

V torek ga čaka spopad v drugem razredu angleškega klubskega nogometa proti Blackburnu. Foto: Guliverimage

Ker morajo klubi v championshipu odigrati kar 46 krogov, tiste, ki se uvrstijo od tretjega do šestega mesta, pa čaka še končnica za preboj med elito, spada omenjena liga med najbolj zahtevne in brutalne v svetu vrhunskega nogometa. Z neizprosnim tekmovalnim ritmom ima opravka tudi Vipotnik, ki ga že v torek čaka nov izziv. V goste mu prihaja Blackburn, Žanu pa se nasmiha priložnost, da bi z novim zadetkom samostojno zasedel prestol na razpredelnici najboljših strelcev. To bi bil nov mejnik v karieri mladega Slovenca, ki mu gre odlično na Otoku.