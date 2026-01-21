Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sreda,
21. 1. 2026,
5.23

10 ur, 3 minute

Nika Prevc smučarski skoki Zao

Sreda, 21. 1. 2026, 5.23

10 ur, 3 minute

Smučarski skoki, Zao, kvalifikacije in tekma (ž)

Popravni izpit za Niko Prevc

S. K.

Nika Prevc

Foto: Guliverimage

Najboljša smučarska skakalka zime Nika Prevc je včeraj v Zau na Japonskem s slabšim nastopom v prvi seriji posamične tekme svetovnega pokala zapravila priložnost za novo zmago. V finalu se je z 12. mesta sicer prebila tik pod oder za zmagovalke, a napovedala, da si naslednji dan želi dva odlična skoka. To bo poskušala uresničiti danes na tekmi, ki se bo začela ob 8.15. Še prej, ob 7. uri, skakalke čakajo kvalifikacije.

Maja Kovačič
Sportal Trener Tepeš se je odločil: to so skakalke, ki nas bodo zastopale na olimpijskih igrah #video
Nika Prevc, Ljubno
Sportal Fantastična Nika s skokom dneva popravila vtis iz prve serije #video

Nika Prevc, zmagovalka dvanajstih tekem v sezoni 2025/26, še vedno zelo udobno vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, se ji je pa Japonka Nozomi Marujama z včerajšnjo zmago približala na 310 točk zaostanka. Danes bo vodilna skakalna zime in branilka velikega kristalnega globusa, poskušala s 13. zmago v sezoni in 33. posamično v karieri, tekmici spet še malce bolj pobegniti.

Slovenske barve na Japonskem branijo še Taja Terbovšek, Maja Kovačič, Katra Komar in Nika Vodan. Po včerajšnji tekmi je glavni trener slovenske vrste Jurij Tepeš določil tudi četverico varovank, ki bodo slovenske barve zastopale na februarskih olimpijskih igrah Milano Cortina. V Italijo bodo po azijski turneji (24. in 25. januarja bosta še tekmi v Saporu) in olimpijsko generalko v Willingenu (31. januarja in 1. februarja) odpotovale Nika Prevc, Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar.

Zao, kvalifikacije:

Svetovni pokal (19/33):

1. Nika Prevc (Slo)              1516 točk
2. Nozomi Marujama (Jap)         1206
3. Lisa Eder (Avt)                957
4. Anna Ström (Nor)              827
5. Selina Freitag (Nem)           760
6. Abigail Strate (Kan)           693
...
10. Nika Vodan (Slo)               499
27. Katra Komar (Slo)              104
35. Maja Kovačič (Slo)              69
43. Jerica Jesenko (Slo)            31
44. Taja Terbovšek (Slo)            28
61. Tinkara Komar (Slo)              2
...

