Popravni izpit za Niko Prevc

Najboljša smučarska skakalka zime Nika Prevc je včeraj v Zau na Japonskem s slabšim nastopom v prvi seriji posamične tekme svetovnega pokala zapravila priložnost za novo zmago. V finalu se je z 12. mesta sicer prebila tik pod oder za zmagovalke, a napovedala, da si naslednji dan želi dva odlična skoka. To bo poskušala uresničiti danes na tekmi, ki se bo začela ob 8.15. Še prej, ob 7. uri, skakalke čakajo kvalifikacije.

Nika Prevc, zmagovalka dvanajstih tekem v sezoni 2025/26, še vedno zelo udobno vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, se ji je pa Japonka Nozomi Marujama z včerajšnjo zmago približala na 310 točk zaostanka. Danes bo vodilna skakalna zime in branilka velikega kristalnega globusa, poskušala s 13. zmago v sezoni in 33. posamično v karieri, tekmici spet še malce bolj pobegniti.

Slovenske barve na Japonskem branijo še Taja Terbovšek, Maja Kovačič, Katra Komar in Nika Vodan. Po včerajšnji tekmi je glavni trener slovenske vrste Jurij Tepeš določil tudi četverico varovank, ki bodo slovenske barve zastopale na februarskih olimpijskih igrah Milano Cortina. V Italijo bodo po azijski turneji (24. in 25. januarja bosta še tekmi v Saporu) in olimpijsko generalko v Willingenu (31. januarja in 1. februarja) odpotovale Nika Prevc, Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar.

Zao, kvalifikacije:

Svetovni pokal (19/33): 1. Nika Prevc (Slo) 1516 točk

2. Nozomi Marujama (Jap) 1206

3. Lisa Eder (Avt) 957

4. Anna Ström (Nor) 827

5. Selina Freitag (Nem) 760

6. Abigail Strate (Kan) 693

...

10. Nika Vodan (Slo) 499

27. Katra Komar (Slo) 104

35. Maja Kovačič (Slo) 69

43. Jerica Jesenko (Slo) 31

44. Taja Terbovšek (Slo) 28

61. Tinkara Komar (Slo) 2

...

