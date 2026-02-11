Norvežan Oftebro je olimpijski prvak, Slovenca za 20-erico

Norvežan Jens Luras Oftebro je novi olimpijski prvak v nordijski kombinaciji. Po sedmem mestu v skakalnem delu je 25-letnik dokaj prepričljivo slavil na tekaški preizkušnji v Teseru. Drugi je bil Avstrijec Johannes Lamparter, tretji pa Finec Eero Hirvonen. Slovenska predstavnika Gašper Brecl in Vid Vrhovnik sta zasedla končno 24. oziroma 28. mesto.

Oftebro, ki je v Pekingu pred štirimi leti osvojil srebrno medaljo na tekmi, na kateri so skakalni del kombinacije prvič izvedli na veliki skakalnici, si je dopoldne na srednji skakalnici v Predazzu priskakal četrto mesto. Za zmagovalcem skokov Estoncem Kristjanom Ilvesom se je na tekaško progo podal 28 sekund kasneje.

Ne glede na to je še z nekaj tekmeci kmalu ujel priključek z vodilnim in ga tudi prehitel. Na enem od vzponov se je nato nesrečno zapletel s Hirvonenom in izgubil nekaj mest, a ga to ni zmedlo. Z odličnim tekom se je hitro spet prebil na čelo takrat še sedemčlanske ubežne skupine.

Tempo teka je krepil vseskozi, v zadnjem krogu pa je še močneje pritisnil na plin in si malo pred devetim kilometrom priboril na pogled precejšnjo prednost pred zasledovalci. Vendar mu lahke zmage ni dopustil Lamparter, dvoboj za olimpijski naslov pa se je v zadnjem kilometru na kratko prevesil v troboj, ko je močno pospešil Hirvonen in ujel vodilna.

Toda v ciljni ravnini je tako njemu kot Avstrijcu zmanjkalo moči in Oftebro se je s sekundo naskoka pred Lamparterjem veselil zlatega olimpijskega odličja.

Poleg Ilvesa, ki je na koncu pristal na šestem mestu, sta imela sicer najboljše izhodišče pred desetkilometrsko tekaško preizkušnjo še Lamparterjev rojak Thomasom Rettenegger in Japonec Ryota Yamamoto. Prvi se je moral na koncu zadovoljiti z devetim, drugi pa s 15. mestom.

Gašper Brecl je zasedel 24. mesto. Foto: Reuters

Slovenska predstavnika Brecl in Vrhovnik sta skakalni del končala na 20. oziroma 26. mestu, s starta na tekaški areni v Teseru sta se podala 1:15 oziroma 1:43 minute za Ilvesom. Sprva je kazalo, da bosta oba pridobila mesto ali dve, vendar se jima na koncu ni izšlo. Brecl, za katerega so to prve ZOI, je tekmo sklenil na 24. mestu, Vrhovnik je bil 28.

Vid Vrhovnik je bil 28. Foto: Reuters