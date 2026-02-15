Jakov Fak noče filozofirati: Kljub vsem težavam s tem ne morem biti zadovoljen

Za trojico slovenskih biatloncev so posamični nastopi na 25. zimskih olimpijskih igrah končani. Toni Vidmar in Lovro Planko sta na zasledovanju v Anterselvi sicer izboljšala uvrstitvi s petkovega šprinta, medtem ko je Miha Dovžan z najslabšim strelskim nastopom na teh igrah zdrsnil po lestvici. Trojico tako v torek čaka le še nastop v moški štafeti, medtem ko je bil najboljši Slovenec spet veteran Jakov Fak. Ta je s 25. mesta napredoval na 14. in bo v petek, 20. februarja, nastopil tudi na tekmi s skupinskim štartom.

Jakov Fak je bil kljub vsem težavam, ki so ga pestile v tej sezoni, spet najboljši slovenski tekmovalec na biatlonskem olimpijskem turnirju v Anterselvi. S 25. štartnega mesta, ki si ga je zagotovil na petkovem šprintu, je danes na zasledovalni tekmi napredoval na 14. mesto, na strelišču je bil nenatančen enkrat, če bi pokril vseh 20 tarč, bi bil na robu najboljše deseterice. Iz tekme v tekmo je boljši, a je to zanj le manjša tolažba.

"Zadovoljen sem že s tem, da je vsak dan malce boljše"

"Zadovoljen sem s tremi streljanji, z enim pa ne." Foto: Filip Barbalić "Lahko bi dal filozofski odgovor, pa bom ostal zvest sam sebi in rekel, da kljub vsemu s tem ne morem biti zadovoljen. Po vseh težavah … In to je težko, ko si športnik, je eno realno stanje, nekaj drugega pa, kaj si želiš. Jaz sem tekmovalen človek in sem redko zadovoljen s prikazanim. Tudi ko sem na kakšni tekmi zmagal, sem pri sebi videl stvari, ki bi jih lahko izboljšal, zdaj pa so moji rezultati še precej slabši. Dobro, napredek je iz šprinta, z določenimi segmenti sem lahko zadovoljen, druge moram še popraviti. Gledam proti višjim mestom, kot sem jih dosegal na posamični tekmi, šprintu in danes. Zadovoljen sem s tremi streljanji, z enim pa ne. Ko zgrešiš prvi strel, je to velika napaka. Drugače je, ko zgrešiš zadnjega. Prvi bi moral pasti na pravo mesto, saj če zgrešiš že prvega, se ti v glavo zasidra nekaj dvoma še za naslednje štiri. Tudi s tekom ne morem biti zadovoljen, saj sem v zadnjem krogu izgubil eno mesto," je slovenskim novinarjem po svoji tretji tekmi na letošnjih olimpijskih igrah razlagal najizkušenejši član slovenske reprezentance.

Do konca iger ga čakata še dva nastopa, v torek štafetni in v petek še skupinski štart, t. i. biatlonska formula ena. Kaj ga torej čaka v naslednjih dneh? "Jutri na prost dan streljanje in testiranje smuči. Kar zadeva tekaško formo, pa se telo odziva, vsako tekmo je stanje boljše, ampak tekme si sledijo zelo hitro. Vmes se ne moreš prav veliko posvečati treningu, da bi dvigoval formo. Pač vržen si v bazen in moraš plavati, zadovoljen sem že s tem, da je vsak dan malce boljše," pravi 38-letni slovenski šampion.

Toni Vidmar je napredoval za 12. mest. Foto: Filip Barbalić

Vidmar in Planko napredovala

Toni Vidmar je danes pridobil 12 mest. Na prvih dveh strelskih postankih je bil po enkrat nenatančen, nato je nadaljeval bolj zanesljivo in se z dvema ničlama v streljanju stoje povzdignil po razpredelnici. "Kot na vseh tekmah do zdaj sem šel sproščeno, neobremenjeno in napadalno. Izkoristil sem dejstvo, da sem na streljanje stoje prišel v skupini, tako da sem lahko res umiril tempo in se počasi pripeljal na deko. Zato je bilo tudi več zadetih strelov. To je bil danes ključ, povsem sem se umiril na strelišču, zelo veliko moči mi je ostalo v zadnjem krogu in sem lahko res pokazal to svojo pravo napadalnost. Do zdaj se mi nekako ni sestavila prav odlična tekma, če bi imel danes boljše izhodišče, bi bil tudi izid še toliko boljši, ampak zdaj nimam kaj, zadovoljen sem s pokazanim in grem naprej v torek," je povedal danes drugi najboljši Slovenec.

"Lahko sem samo zadovoljen, da sem s štirimi zgrešenimi streli sploh kaj napredoval." Foto: Filip Barbalić Lovro Planko pa je začel silovito s 34. štartne pozicije, se po prvih dveh brezhibnih streljanjih močno dvignil po razpredelnici, nato pa v drugi polovici tekme na strelišču s štirimi zgrešenimi streli zapravil lepo priložnost. Tekmo je končal kot 31., vseeno je torej glede na šprint je pridobil tri mesta, pri prečkanju ciljne črte pa je mahal gledalcem. "Ne vidiš pogosto tako veliko ljudi na biatlonu. Lahko smo veseli, da pride skoraj 20 tisoč navijačev pogledat ta čudovit šport. Za seboj nisem imel nikogar, Nemca pred seboj tudi nisem mogel več ujeti, zato sem se odločil pozdraviti navijače, ker brez njih tega ne bi bilo," je pojasnil svoj prihod v cilj. S svojim nastopom pa je bil seveda le polovično zadovoljen: "Lahko sem samo zadovoljen, da sem s štirimi zgrešenimi streli sploh kaj napredoval. Do polovice tekme mi je kazalo odlično, potem pa žal štirje zgrešeni streli stoje, ampak vseeno, v tekmi sem užival in sem vesel, da lahko počnem to, kar imam rad. Mislim, da je 31. mesto kar v redu; ker je to največji oder na svetu, najboljših 30 pa bo še malo počakalo, štiri leta."

Dovžan na teh OI tako slabo še ni streljal

Miha Dovžan na teh ZOI tako slabo še ni streljal. Foto: Filip Barbalić Miha Dovžan pa je imel danes najslabšo strelsko tekmo na teh igrah, kar šestkrat je moral v kazenski krog in s 36. mesta zdrsnil na 46. "Danes ne morem biti zadovoljen, strelsko ni šlo, pa ne vem, zakaj. Delal sem isto kot na prejšnjih tekmah, mogoče mi je ta veter ponagajal. Vse dni do zdaj so bili pogoji skoraj idealni, danes pa ta veter, ki mi je ponagajal. Škoda, tekaško sem sem danes počutil še najbolje, pa mi tega ni uspelo izkoristiti še s streljanjem. Pa še za skupinski štart mi je zdaj zmanjkalo nekaj točk. Šest zgrešenih strelov je zame resnično preveč, če bi imel štiri manj, bi morda še lahko naredil en lep rezultat, tako pa …"

V torek torej biatlonce čaka še štafetna tekma (14.30), nato so igre za Planka, Vidmarja in Dovžana končane. Jakov Fak pa bo v petek, 20. februarja, dirkal še na tekmi s skupinskim štartom (14.15).

