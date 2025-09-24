Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
24. 9. 2025,
21.45

Osveženo pred

1 ura, 38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Coleen Rooney Manchester United Rio Ferdinand Wayne Rooney

Sreda, 24. 9. 2025, 21.45

1 ura, 38 minut

Nekdanji zvezdnik angleške reprezentance in Manchester Uniteda

Wayne Rooney: Če ne bi bilo Coleen, bi bil že mrtev

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Coleen Rooney, Wayne Rooney | Coleen in Wayne Rooney | Foto Guliverimage

Coleen in Wayne Rooney

Foto: Guliverimage

Nekdanji angleški nogometni reprezentant in član Manchester Uniteda Wayne Rooney je v podkastu Rio Ferdinand Presents dejal, da bi bil verjetno že mrtev, če mu žena Coleen ne bi pomagala pri težavah z alkoholom.

Devetintridesetletni Wayne Rooney, najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda, je svojemu nekdanjemu soigralcu Riu Ferdinandu povedal, da je imel med kariero veliko težav z alkoholom. "Res verjamem, da če ne ni bilo Coleen, bi bil že mrtev," je povedal Rooney in nadaljeval: "Delal sem napake v preteklosti, ki so dobro zabeležene, zdaj sem včasih malce drugačen in ona me drži na pravi poti. To počne že 20 let."

Dodal je, da se je med kariero večkrat s prijatelji šel zabavat. "Prišlo pa je do točke, ko je šlo vse skupaj predaleč. To je bil trenutek v življenju, ko sem imel resne težave z alkoholom," je priznal Rooney. "Pil sem po dva dni skupaj. Potem je bil na vrsti trening, konec tedna sem zabil dva gola in potem šel spet dva dni pit," je povedal Rooney in zaključil, da je po teh alkoholnih dnevih pred treningom uporabil kapljice za oči, žvečil žvečilni gumi in se odišavil z vodico za po britju, da bi zakril stanje, v kakršnem je bil.

Rooney je kariero začel pri Evertonu, največji pečat pa pustil pri Manchester Unitedu, za katerega je igral 13 let in dosegel 183 ligaških zadetkov, med drugim je z njim petkrat osvojil naslov prvaka in enkrat ligo prvakov. Ob teh dveh klubih je nosil še dres DC Uniteda in Derby Countyja. Za angleško izbrano vrsto je odigral 120 tekem in dosegel 53 golov.

Coleen Rooney Manchester United Rio Ferdinand Wayne Rooney
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.