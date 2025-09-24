Nekdanji angleški nogometni reprezentant in član Manchester Uniteda Wayne Rooney je v podkastu Rio Ferdinand Presents dejal, da bi bil verjetno že mrtev, če mu žena Coleen ne bi pomagala pri težavah z alkoholom.

Devetintridesetletni Wayne Rooney, najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda, je svojemu nekdanjemu soigralcu Riu Ferdinandu povedal, da je imel med kariero veliko težav z alkoholom. "Res verjamem, da če ne ni bilo Coleen, bi bil že mrtev," je povedal Rooney in nadaljeval: "Delal sem napake v preteklosti, ki so dobro zabeležene, zdaj sem včasih malce drugačen in ona me drži na pravi poti. To počne že 20 let."

Dodal je, da se je med kariero večkrat s prijatelji šel zabavat. "Prišlo pa je do točke, ko je šlo vse skupaj predaleč. To je bil trenutek v življenju, ko sem imel resne težave z alkoholom," je priznal Rooney. "Pil sem po dva dni skupaj. Potem je bil na vrsti trening, konec tedna sem zabil dva gola in potem šel spet dva dni pit," je povedal Rooney in zaključil, da je po teh alkoholnih dnevih pred treningom uporabil kapljice za oči, žvečil žvečilni gumi in se odišavil z vodico za po britju, da bi zakril stanje, v kakršnem je bil.

Rooney je kariero začel pri Evertonu, največji pečat pa pustil pri Manchester Unitedu, za katerega je igral 13 let in dosegel 183 ligaških zadetkov, med drugim je z njim petkrat osvojil naslov prvaka in enkrat ligo prvakov. Ob teh dveh klubih je nosil še dres DC Uniteda in Derby Countyja. Za angleško izbrano vrsto je odigral 120 tekem in dosegel 53 golov.