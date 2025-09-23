Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
23. 9. 2025,
18.33

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
manekenka zlata žoga Lothar Matthäus nogometaš nogomet

Torek, 23. 9. 2025, 18.33

58 minut

Nekdanji vrhunski nogometaš na podelitev zlate žoge pripeljal 38 let mlajšo izbranko

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Lothar Matthaus | Nekdanji nemški vezist Lothar Matthäus je bil poročen kar petkrat, danes pa uživa ob svoji 38 let mlajši izbranki Theresi Sommer. | Foto Guliverimage

Nekdanji nemški vezist Lothar Matthäus je bil poročen kar petkrat, danes pa uživa ob svoji 38 let mlajši izbranki Theresi Sommer.

Foto: Guliverimage

Nekdanji vrhunski nemški nogometaš Lothar Matthäus po koncu nogometne kariere redno preseneča javnost s svojimi izbrankami. Tokrat je 64-letnik, ki ima za sabo že pet neuspešnih zakonov, na podelitev zlate žoge v Pariz pripeljal 38 let mlajšo izbranko, 26-letno Thereso Sommer.

64-letni nekdanji vrhunski nemški vezist Lothar Matthäus v javnosti nase ob svojih nekdanjih bleščečih predstavah na nogometnih zelenicah opozarja tudi z izbrankami, ki jih predstavi širnemu svetu. Tokrat je nekdanji svetovni (1990) in evropski prvak (1980) ter tudi dobitnik zlate žoge leta 1990, danes pa strokovni komentator na televiziji na podelitev nagrade zlata žoga v Pariz pripeljal 38 let mlajšo izbranko Thereso Sommer.

Skupaj sta še pred uradno podelitvijo nagrad najboljšim v nogometnem svetu v zadnjem letu na rdeči preprogi pozirala pred fotografi. Par je v razmerju že nekaj mesecev, očitno pa sta še vedno zaljubljena in povezana. Nekdanji vrhunski nogometaš je sicer dobro znan po pestrem ljubezenskem življenju, za njim je kar pet propadlih zakonov.

Med letoma 1981 in 1992 je bil poročen s Silvio, s katero imata dva otroka, hčerki Aliso (rojena leta 1986) in Violo (1988). Med letoma 1994 in 1999 je bil poročen z nekdanjo mis Švice Lolito Moreno, s katero imata sina Lorisa, ki se je rodil leta 1992, njegov tretji zakon s Srbkinjo Marijano Kostić pa je trajal od leta 2003 do leta 2007. Nemški vezist je bil med letoma 2008 in 2010 poročen z ukrajinsko manekenko Kristino Liliano Čudinovo in nazadnje z Rusinjo Anastasio Klimko (2014-2021), s katero imata sina Milana.

O njegovi mladi izbranki ni znano veliko

O Theresi Sommer ni znano veliko. 26-letnica študira ekonomijo na uglednem King’s Collegeu v Londonu, poleg tega pa še psihologijo na univerzi Durham. Občasno se ukvarja tudi z manekenstvom in je model na Instagramu.

Lothar Matthäus je v svoji karieri sedemkrat osvojil nemško prvenstvo, enkrat italijansko (z Interjem iz Milana), enkrat pokal Uefe, z elfom pa je postal tudi evropski in svetovni prvak. Matthäus se je po bogati nogometni karieri preizkusil tudi v trenerstvu, a precej neuspešno, zatem pa se je posvetil vlogi profesionalnega televizijskega komentatorja. V karieri je igral za Borussio Mönchengladbach in Bayern München, nato za italijanski Inter Milan, leta 2000 pa je kariero končal pri New York MetroStars.

Za nemško reprezentanco je Lothar Matthäus zaigral na 150 tekmah, nastopil pa je tudi na petih svetovnih prvenstvih.

Zlata žoga 2025, Ousmane Dembele
Sportal Dembele šesti Francoz z zlato žogo, Bonmati slavila tretjič zapored
Lamine Yamal starša
Sportal Oče Lamina Yamala jezen in razočaran: Zgodilo se je nekaj čudnega
Carlos Alcaraz
Trendi Je teniška številka ena Carlos Alcaraz v zvezi z manekenko?
manekenka zlata žoga Lothar Matthäus nogometaš nogomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.