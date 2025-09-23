Nekdanji vrhunski nemški nogometaš Lothar Matthäus po koncu nogometne kariere redno preseneča javnost s svojimi izbrankami. Tokrat je 64-letnik, ki ima za sabo že pet neuspešnih zakonov, na podelitev zlate žoge v Pariz pripeljal 38 let mlajšo izbranko, 26-letno Thereso Sommer.

64-letni nekdanji vrhunski nemški vezist Lothar Matthäus v javnosti nase ob svojih nekdanjih bleščečih predstavah na nogometnih zelenicah opozarja tudi z izbrankami, ki jih predstavi širnemu svetu. Tokrat je nekdanji svetovni (1990) in evropski prvak (1980) ter tudi dobitnik zlate žoge leta 1990, danes pa strokovni komentator na televiziji na podelitev nagrade zlata žoga v Pariz pripeljal 38 let mlajšo izbranko Thereso Sommer.

Skupaj sta še pred uradno podelitvijo nagrad najboljšim v nogometnem svetu v zadnjem letu na rdeči preprogi pozirala pred fotografi. Par je v razmerju že nekaj mesecev, očitno pa sta še vedno zaljubljena in povezana. Nekdanji vrhunski nogometaš je sicer dobro znan po pestrem ljubezenskem življenju, za njim je kar pet propadlih zakonov.

Med letoma 1981 in 1992 je bil poročen s Silvio, s katero imata dva otroka, hčerki Aliso (rojena leta 1986) in Violo (1988). Med letoma 1994 in 1999 je bil poročen z nekdanjo mis Švice Lolito Moreno, s katero imata sina Lorisa, ki se je rodil leta 1992, njegov tretji zakon s Srbkinjo Marijano Kostić pa je trajal od leta 2003 do leta 2007. Nemški vezist je bil med letoma 2008 in 2010 poročen z ukrajinsko manekenko Kristino Liliano Čudinovo in nazadnje z Rusinjo Anastasio Klimko (2014-2021), s katero imata sina Milana.

O njegovi mladi izbranki ni znano veliko

O Theresi Sommer ni znano veliko. 26-letnica študira ekonomijo na uglednem King’s Collegeu v Londonu, poleg tega pa še psihologijo na univerzi Durham. Občasno se ukvarja tudi z manekenstvom in je model na Instagramu.

Lothar Matthäus je v svoji karieri sedemkrat osvojil nemško prvenstvo, enkrat italijansko (z Interjem iz Milana), enkrat pokal Uefe, z elfom pa je postal tudi evropski in svetovni prvak. Matthäus se je po bogati nogometni karieri preizkusil tudi v trenerstvu, a precej neuspešno, zatem pa se je posvetil vlogi profesionalnega televizijskega komentatorja. V karieri je igral za Borussio Mönchengladbach in Bayern München, nato za italijanski Inter Milan, leta 2000 pa je kariero končal pri New York MetroStars.

Za nemško reprezentanco je Lothar Matthäus zaigral na 150 tekmah, nastopil pa je tudi na petih svetovnih prvenstvih.