Ker je Manchester United kljub golu Benjamina Šeška minuli konec tedna doživel nov poraz, in to proti Brentfordu, ki je bil na lestvici za njim (zdaj imata kluba oba po sedem točk in sta na 13. in 14. mestu premier lige), se pritisk na trenerja Rubna Amorima samo še stopnjuje. Legendi kluba Gary Neville in Wayne Rooney vanj ne verjameta, očitno pa mu zaupa Jim Ratcliff, ki je ima v klubu trenutno glavno besedo.

Benjamin Šeško se svojega prvega gola sploh ni veselil. Foto: Guliverimage Čeprav je dal Benjamin Šeško minuli konec tedna svoj prvi gol za Manchester United, se ga ni veselil. Tako slabe volje je, ker rezultati kluba niso dobri. "Moj prvi gol v premier ligi, a bi ga takoj zamenjal za tri točke. Zelo sem nezadovoljen z rezultatom, a se bomo zagotovo pobrali," je navijačem sporočil prek družbenih omrežij. Manchester United je na sedmih uradnih tekmah na začetku te sezone dosegel le dve zmagi (proti Burnleyju in Chelseaju), ob tem pa en remi in štiri poraze. Eden od teh porazov je bil v prvem krogu ligaškega pokala proti nižjeligašu Grimsbyju, kar pomeni, da so eno lovoriko že zapravili. Tudi premierligaška se zdi ob podpovprečni igri nedosegljiva, po šestih krogih pa za vodilnim Liverpoolom zaostajajo že za osem točk. So na 14. mestu.

Ker je zadel šele na svoji sedmi tekmi, je bil nekaj kritik deležen tudi Šeško, a še precej več glavni trener Ruben Amorim. Prav on je Šeška prepričal, da je izbral Manchester in ne Newcastle United (ta je sezono začel še nekaj slabše, ima le šest točk). Portugalec je ekipo s stadiona Old Trafford prevzel novembra 2024 in doslej vodil 49 tekem. Z njim imajo 19 zmag, devet remijev in kar 21 porazov. Ker so minulo sezono končali na samo 15. mestu v angleškem prvenstvu, letos sploh ne nastopajo v Evropi. To je bila najslabša uvrstitev tega velikega kluba v zadnjih 50 letih. Amorim je na klop rdečih vragov sicer prišel z zelo dobro statistiko kot trener Sportinga iz Lizbone. Na 231 tekmah je imel 165 zmag, 33 remijev in 33 porazov. Če je torej s Sportingom dosegal v povprečju 2,29 točke na tekmo, jih zdaj z Manchestrom samo 1,35. Sporting je pod njegovim vodstvom trikrat osvojil portugalsko prvenstvo, ki pa seveda niti slučajno ni tako močno kot angleška premier liga.

Ratcliffe Amorimu še zaupa, želi mu dati celo sezono

Čeprav ima Jim Ratcliffe, prvi mož podjetja Ineos, samo manjšinski delež v klubu, pa njegova beseda trenutno šteje največ. Foto: Guliverimage

Ruben Amorim ima zaupanje Jima Ratcliffa. Foto: Guliverimage So torej Amorimu šteti dnevi v Manchestru? Vemo, kako hitro se trenerji menjajo v našem prostoru. A če gre verjeti pisanju britanskega Sky Sports, je odgovor ne. Manjšinski lastnik Uniteda Jim Ratcliffe, ki ima trenutno glavno besedo v klubu, želi dati Portugalcu pravo priložnost. To pomeni, da bi mu rad dal celotno sezono, da se dokaže z nogometaši, ki jih je v prestopnem roku izbral sam. Lani je namreč Amorim dobil že sestavljeno ekipo. Letos poleti pa so po njegovih željah zapravili prek 200 milijonov evrov za okrepitve. Tudi Amorim je v svojih javnih nastopih v zadnjih dneh in tednih govoril, da se ne boji, da bi bil odpuščen. "Včasih bi dal odpoved, včasih bi ostal še 20 let," je dejal po izpadu iz ligaškega pokala. Dejstvo je, da v 11 mesecih pod 40-letnim trenerjem Manchester še ni zmagal na dveh tekmah zapored, v ligi pa je na 33 tekmah osvojil samo 34 točk.

Od zunaj številni pomisleki o Amorimu

Dve legendi kluba sta minuli konec tedna izrazili dvom o Amorimu. Gary Neville, ki je celotno člansko kariero odigral za Manchester United, je dejal, da ga skrbi, da igralci dvomijo o Amorimovem sistemu igre. Wayne Rooney, ki je najboljši strelec v zgodovini kluba, pa pravi, da ne verjame, da bi Portugalec lahko stvari preobrnil v pozitivno smer. "Ne vem, kaj se dogaja. Tudi jaz sem se preizkusil v vlogi trenerja in mi ni šlo najbolje. Zato razumem situacijo. Ruben Amorim je mojih let. Je še mlad trener in sem prepričan, da ima pred seboj še lepo prihodnost. A kar se dogaja v Manchestru – to ni Manchester. Res upam, da lahko obrne stvari v drugo smer. A v to, kar sem videl do zdaj, ne verjamem."