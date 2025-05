Košarkarji Cedevite Olimpije so danes odpotovali v Dubaj, kjer jih v nedeljo (16.00) čaka prva tekma četrtfinala lige ABA. "Nimamo težav s poškodbami, vsi so zdravi, tako da smo po nekaj časa popolni," je v pozitivnem tonu pred odhodom na gostovanje k četi Jurice Golemca dejal trener Olimpije Zvezdan Mitrović.

Zasedba Cedevite Olimpije se že nekaj dni zavzeto pripravlja na začetek četrtfinalne serije proti bogatemu Dubaju, ki je redni del tekmovanja končal na tretjem mestu, slovenski prvaki pa na šestem. Strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je pred odhodom na gostovanje sporočil pozitivno novico, da je njegova ekipa po dolgem času trenirala v polni zasedbi. Po poškodbi, rehabilitaciji in vrnitvi kapetana Jake Blažiča je namreč zdaj skorajda že povsem nared tudi Andrija Stipanović.

"Andrija je opravil prvi trening z ekipo po poškodbi, kapetan Blažič je z ekipo odigral dve tekmi, a je še daleč od željene forme. Nimamo težav s poškodbami, vsi so zdravi, tako da smo po nekaj časa popolni. Velika težava za nas je bila odsotnost Stipanovića tudi na treningih, ker vsi tudi vemo, da ima Dubaj na poziciji petice tri ali štiri košarkarje, pri nas pa računamo na 18-letnega Joana Beringerja, ki je še neizkušen, tako da nam bo vsaka minuta Andrije na parketu prišla še kako prav. Glede minutaže bomo videli, kako se bo počutil," je o stanju v ekipi dejal Mitrović.

Andrija Stipanović po poškodbi spet trenira z ekipo. Foto: Aleš Fevžer

Čakanje na končnico

Črnogorski strokovnjak se veseli začetka boja za polfinale. "Končnica lige ABA je nekaj, na kar ekipe čakajo celotno sezono. Dubaj je nasprotnik, s katerim smo odigrali dva različna obračuna – eno tekmo smo gladko izgubili, drugo na gostovanju pa dobili. Zdaj obračamo novi list, na to tekmo se pripravljamo že nekaj časa. Vsi vemo, kakšno ekipo imajo, zame so tudi eden od favoritov tekmovanja, a naša prednost je lahko v tem, da na sebi nimamo pritiska. Upam na dobro tekmo, takšno, kot smo jo pokazali na zadnjem gostovanju pri njih. Ker je bil to njihov zadnji poraz v dolgem obdobju, verjamem, da bodo še toliko bolj pripravljeni," je zadnji poraz Dubaja, ki je zatem nanizal kar 12 zaporednih zmag, dejal Mitrović.

"Skozi sezono so se dobro uigrali in ta serija neporaženosti je samo še dokaz za to. Vemo, da imajo zajetno večji proračun od nas, a še enkrat poudarjam, da ko fantje igrajo s pravo energijo, lahko poskrbimo za presenečenje. Vloga favorita je na njihovi strani, mi pa bomo jih poskušali presenetiti," je prepričan trener Olimpije.

V ljubljanski zasedbi so optimistični. Foto: Filip Barbalić

Bertans v odlični formi

Nevarnost dubajskih košarkarjev preži praktično z vseh položajev, na zadnjih obračunih se je še posebej razigral latvijski ostrostrelec Davis Bertans. "Bertans je na zadnjih tekmah blestel, proti Splitu je dosegel šest trojk. To je košarkar na ravni lige NBA in nekje sem že prebral, da se bo vrnil čez lužo. Zame je zagotovo najboljši 'šuter' v Evropi, ne le na tem tekmovanju. A treba je poudariti, da ni Bertans Dubaj, več težav so nam povzročali njihovi organizatorji igre. To je ekipa z ogromno kvalitete, ki je dobila tako Crveno zvezdo, Partizan kot Budućnost. Glede na prve tekme so naredili še napredek, bomo pa mi poskušali s pravo energijo odigrati dobro tekmo," je še dodal Črnogorec.

Foto: Aleš Fevžer

Ta sicer ni mogel biti pretirano zadovoljen z generalko pred odhodom v Dubaj, saj je njegova ekipa na prvi tekmi četrtfinala državnega prvenstva šele po podaljšku strla odpor Šenčurja, a so na tej tekmi veliko priložnosti dobili predvsem košarkarji, ki sicer ne igrajo toliko. "Ta tekma je bila nič od nič. Sploh mi ni bilo všeč, kako so k tekmi pristopili košarkarji, ki sicer igrajo manj. Upam, da bo to zanje znak, da se prebudijo za naslednjo tekmo s Šenčurjem in nadaljevanje državnega prvenstva, ker so pošteno zaostali za tem, kar od njih pričakujem jaz. Bilo je povsem drugače kot na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja. Fokus pri nekaterih ni bil pravi že na zadnji tekmi s Krko, vsi čakajo ta Dubaj, bomo videli, kako se bo odvilo," je previden Mitrović.

"Nimamo veliko košarkarjev z izkušnjami s tovrstnih tekem, zanje bo to velik izziv. Na treningih vsi delajo resno in dobro, pri tem nimam kaj dodati, skozi celotno sezono so na najvišjem nivoju. Upam, da se bo to poznalo tudi na tej tekmi," je še sklenil Mitrović.

