Slovenski košarkar Luka Lapornik je v petek v četrtfinalu Lige OTP banka končal svojo športno pot. Ta je za KK Krka Novo mesto igral sedem sezon in tam pustil velik pečat.

"Sinoči je v četrtfinalu Lige OTP banka svojo bogato športno pot sklenil naš nekdanji kapetan Luka Lapornik. Pri nas je igral sedem sezon, osvojil je kar sedem lovorik. Z ekipo je bil enkrat državni prvak, štirikrat pokalni prvak, dvakrat pa je s Krko osvojil superpokal. Še enkrat hvala za vse, poklon za kariero in vedno dobrodošel v Novem mestu. Luka, srečno in hvala!" so uvodoma zapisali pri Krki.

"V znak hvaležnosti dodajamo še en poseben koš, enega izmed mnogih, ki jih je Luka dosegel v našem dresu. Ta še posebej odraža njegovo odločnost, borbenost in ljubezen do igre," so še zapisali pri Krki.

