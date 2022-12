V Nemčiji zaradi vohunjenja aretirali uslužbenca zvezne obveščevalne službe

V Nemčiji so v sredo zaradi suma izdaje aretirali uslužbenca zvezne obveščevalne službe (BND), je danes v Karlsruheju sporočilo nemško zvezno tožilstvo. Uslužbenec, ki so ga aretirali v Berlinu, naj bi ruski obveščevalni službi posredoval informacije, vendar za zdaj ni jasno, za kakšne informacije naj bi šlo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Uslužbenec agencije BND z imenom Carsten L. je "ruskim obveščevalnim službam posredoval informacije, ki jih je pridobil v okviru svojih poklicnih dejavnosti", je tožilstvo zapisalo v izjavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uslužbenec agencije je v priporu

Pristojni organi so preiskali stanovanje in delovno mesto obtoženca ter še eno osebo. Uslužbenca so danes privedli pred preiskovalnega sodnika zveznega vrhovnega sodišča, trenutno pa je v priporu. Preiskali so tudi dva objekta BND.

Potem ko je BND izvedela za primer, je nemudoma sprožila obsežno notranjo preiskavo, je sporočil predsednik BND Bruno Kahl. "Tesno in z zaupanjem sodelujemo s preiskovalnimi organi, da bi temeljito razjasnili primer," je dejal.

Poudaril je, da BND zaradi preiskav, ki so v teku, do nadaljnjega ne bo javno komentirala situacije. "V tem primeru sta zelo pomembni zadržanost in diskretnost," je izpostavil. Dodal je, da imajo opravka z Rusijo, ta pa, da je akter, "katerega brezobzirnost in pripravljenost na uporabo nasilja moramo upoštevati".

Nazadnje dvojnega agenta odkrili leta 2014

Nazadnje so v BND dvojnega agenta odkrili leta 2014 in ga kasneje obsodili na osem let zapora zaradi dolgoletnega vohunjenja, v prvi vrsti za ameriško obveščevalno službo CIA. Vohun je krivdo priznal, njegovi motivi pa so bili dolgočasje, razočaranje in nezadostni dosežki na delovnem mestu, navaja dpa.

Novembra so nemške oblasti častnika vojaške rezerve, ki je bil aprila obtožen vohunjenja, ker je med letoma 2014 in 2020 posredoval informacije ruskim obveščevalnim službam, obsodile na pogojno zaporno kazen enega leta in devetih mesecev.