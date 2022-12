V Nemčiji primanjkuje ključnih zdravil, med drugim sirupov za otroke

Razlog za pomanjkanje ključnih zdravil so povišani stroški proizvodnje, zaradi česar se domačim farmacevtskim podjetjem proizvodnja določenih vrst zdravil ne izplača. Nemško zdravstvo se sicer spopada še z vrsto drugih težav, na pediatričnih oddelkih ob naraščanju števila obolelih otrok primanjkuje osebja in postelj.

V Nemčiji vsako leto proizvedejo več kot deset milijonov sirupov za otroke, a to zimo so police v mnogih lekarnah po državi večinoma prazne. Sredi vala okužb in številnih obolelih za gripo in respiratornimi virusi, zlasti med otroki, primanjkuje antibiotikov, zdravil za lajšanje bolečin in sirupov proti vročini.

Razlog za te težave je cena. Proizvodnja določenih preparatov v Nemčiji in Evropi se farmacevtski industriji preprosto ne izplača, poroča Deutsche Welle. Zdravstvene zavarovalnice v Nemčiji namreč podjetjem plačajo 1,36 evra za steklenico sirupa paracetamol proti vročini. Ta znesek se ni povišal že deset let, se je pa letos učinkovina paracetamol podražila za 70 odstotkov, pojasnjuje nemški spletni portal.

Zdravstveni minister: Več denarja za zdravila za otroke

Lekarne in opozicijski politiki od vlade v Berlinu pričakujejo, da bo čim prej ukrepala. Pozivajo tudi k sestanku zvezne in deželnih vlad glede centralne nabave zdravil. Strokovnjaki se pri tem zavzemajo za državno proizvodnjo bistvenih zdravil v Nemčiji in opozarjajo, da je čas, da se proizvodnja iz Azije vrne domov.

Karl Lauterbach, nemški minister za zdravje. Foto: Reuters Minister za zdravje Karl Lauterbach je že napovedal vrsto kratkoročnih ukrepov. Nemčija bo plačala do 50 odstotkov več za običajna zdravila za otroke, kot so sirupi proti kašlju in zdravila za povišano temperaturo, s čimer bo država postala privlačnejši trg za dobavitelje, hkrati pa bodo s tem preprečili hudo pomanjkanje to zimo, je v torek dejal minister. Lauterbach je prepričan, da bodo sprejeti ukrepi hitro pokazali učinek.

V Berlinu kritične razmere v bolnišnicah

Nemško zdravstvo se spopada tudi z vrsto drugih težav, med drugim s preobremenjenostjo v pediatričnih bolnišnicah. Ob povečanem valu okužb zaradi respiratornega sincicijskega virusa (RSV) na pediatričnih oddelkih primanjkuje osebja in bolniških postelj. Težava je še zlasti akutna v nemški prestolnici Berlin.

Ob tem se večina bolnišnic v javni lasti spada tudi s finančnimi težavami. Po besedah Lauterbacha je skoraj 60 odstotkov otroških klinik na robu finančnega zloma, je nedavno poročal nemški časnik Die Zeit. Raziskava svetovalnega podjetja Roland Berger je pokazala, da bo 90 odstotkov bolnišnic letos poslovalo z izgubo.

Razlog za finančne težave bolnišnic je po ministrovem mnenju financiranje zdravljenja s pavšalnimi zneski ne glede na število bolnikov. Minister želi zdaj znižati pavšalni delež na do 40 odstotkov. Hkrati naj bi vzpostavili več specializiranih zdravstvenih centrov, ki bodo pokrivali samo nujno pomoč. S tem bi prihranili pri osebju in denarju. Ustrezen predlog zakona naj bi Lauterbach predstavil v začetku prihodnjega leta.