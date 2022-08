V ZD Ljubljana tako nadomeščajo komunikacijo po elektronski pošti

V ZD Ljubljana prehajajo na nov način elektronske komunikacije prek spletnega portala za paciente, ki bo nadomestil elektronsko pošto. Med drugim lahko pacienti prek portala, ki ga že uporabljajo v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in vidijo seznam napotnic, so sporočili iz ZD Ljubljana.

Kot so pojasnili v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, portal že uporabljajo v ambulantah družinske medicine v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, postopoma bodo sledile še druge ambulante in enote.

"V enoti Šentvid, kjer smo elektronsko komunikacijo v celoti preusmerili na portal, opažamo, da so odzivi pacientov zelo dobri. Starejši, vešči uporabe računalnika, se na portalu dobro znajdejo," so poudarili.

Manj administrativnega dela

Zaposleni v ambulanti bodo imeli po njihovih navedbah ob uporabi portala za vsaj petino manj administrativnega dela, saj ambulanta sporočilo prejme avtomatično v zdravstveno-informacijski program, ki ga uporablja pri svojem delu, kar je ena izmed največjih prednosti in novosti. Ob odsotnosti izbranega zdravnika pa sporočilo avtomatično prejme nadomestni zdravnik.

Portal omogoča varnejšo komunikacijo med pacienti in ambulanto. Uporabniki lahko na portalu vidijo seznam predpisanih zdravil in napotnic ter naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in kontrolne napotnice pri specialistih.

Kmalu bodo lahko uporabniki naročali tudi medicinske pripomočke, ki jih redno uporabljajo, imeli bodo vpogled v bolniške liste, mogoče pa bo tudi eNaročanje na pregled ali na odvzem krvi v laboratorijih ZD Ljubljana.

Registracija na portal je mogoča ob osebni prijavi pri zdravniku v ambulanti ali z digitalnima potrdiloma SigenCa ali SigovCa ter siPassom. Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo, če sam nima lastnega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke.

V nekaterih enotah ZD Ljubljana so uvedli posebne termine, ki so namenjeni registracijam v portal, oddaji pooblastil za svojce in pomoči pri uporabi portala. Naročanja na posebne termine ni. Navodila za uporabo so dostopna tudi na spletni strani ZD Ljubljana.

Portal nadomešča le elektronsko pošto, pacienti lahko z ambulanto še vedno komunicirajo prek telefona, navadne pošte in osebno v ambulanti, so še navedli v ZD Ljubljana.