Slovenija že več mesecev brez pomembnih otroških zdravil

Covid-19 je pomanjkanje zdravilnih učinkovin in zdravil še povečal, saj so se pojavljale težave pri dobavah in transportu. Foto: Guliverimage

V zadnjih treh mesecih starši vse pogosteje opozarjajo, da v slovenskih lekarnah zmanjkuje otroških zdravil za zniževanje temperature in lajšanje bolečin, kot sta calpol in daleron. Z agencije za zdravila pomirjajo, da panika ni potrebna in da so za otroke na voljo tudi druga, prav tako učinkovita zdravila.

Zdravilo calpol za otroke ni dostopno vse od februarja. "Povpraševanje po zdravilu je uspešno nadomestilo zdravila daleron za otroke, ki vsebuje isto učinkovino paracetamol, vendar je tudi to zaradi povečane prodaje začasno pošlo," so po poročanju RTVS javili z agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Alternativa obstaja

"Calpol je bil med otroci zelo dobro sprejet in smo zato zelo čutili njegovo pomanjkanje, vendar tudi naš slovenski trg izdeluje alternativo, ki je enakovredna. Zato tozadevno tega pediatri nismo čutili in otroci niso bili na škodi zaradi tega," je pojasnila pediatrinja Bernarda Vogrin.

V lekarniški zbornici pojasnjujejo, da se s tovrstnimi težavami srečujejo v celotni Evropski uniji in da je to posledica tega, da je večina zdravilnih učinkovin in zdravil proizvedena zunaj EU, pretežno v Aziji.

Težave tudi v letu 2020

Podobne težave s pomanjkanjem calpola smo v Sloveniji imeli že v začetku leta 2020, sredi obdobja največje obolevnosti pri otrocih. Tudi takrat so bili starši v skrbeh, predvsem zato, ker omenjeno zdravilo najbolje poznajo. Ob tem pediatri še enkrat pomirjajo, da so na voljo še druga protibolečinska zdravila - sirupi, tableti ali svečke, vse s paracetamolom in v različnih jakostih.