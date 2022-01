So bile opekline edini vzrok skrivnostne smrti dvoletnega dečka?

Prav zaradi maminega molka na zaslišanju pristojni z veliko pozornostjo čakajo na rezultate obdukcije, ki naj bi razkrila vse okoliščine dečkove smrti.

Sam odšel v kopalnico, pomoči pri zdravniku ni iskala

Po navedbah 32-letne mame dečka in njegove babice naj bi fantek opekline dobil, potem ko je odšel v kopalnico, se slekel in odprl vrelo vodo, medtem ko je mama dojila dojenčico, babica pa preoblačila njegovo sestrico.

"Dečka je kasneje mama namazala z mazilom, ki ga je kupila v lekarni, k zdravniku pa ga ni peljala, čeprav se mu je na trebuhu luščila koža. Reševalce je poklicala približno štiri ure po dogodku, ko je opazila, da deček ne diha več," je za srbski Blic povedal neimenovani vir.

Dete je preminulo nakon što je 28. januara pod nerazjašnjenim okolnostima zadobilo opekotine vrelom vodom, a majka ga nije odvela u zdravstvenu ustanovu kako bi dobio pomoć.



https://t.co/jZIMMjSbBo — Dnevni list Danas (@OnlineDanas) January 30, 2022

Kako je lahko zaspal ob takšni bolečini?

Mama vse od takrat molči, zato bodo ključne ugotovitve, ali so poškodbe na otrokovem obrazu nastale istega dne ali morda že prej. Preverili bodo tudi, ali so v krvi pokojnega dečka sledi pomirjeval oziroma drugih protibolečinskih zdravil.

"Že majhna opeklina pri odraslih povzroči nelagodje in bolečino, kaj šele opečen trebuh pri dvoletniku. Nelogično je, da je tako majhnemu otroku kljub bolečini uspelo zaspati. Zato čakamo na toksikološke ugotovitve," je še povedal neimenovani vir. Neuradno naj bi se dečkova mama zdravila zaradi duševnih težav, zato bi lahko pri sebi imela tudi pomirjevala.

Dečkova mama je osumljena storitve kaznivih dejanj zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe, opustitve pomoči in kršitve družinskih obveznosti. Po zaslišanju so ji zaradi molka odredili mesec dni pripora. Dečkova babica je osumljena kaznivega dejanja nenudenja pomoči. S sklepom centra za socialno delo v Nišu so sestrici mrtvega fantka prav danes namestili v rejniški družini.