Napad stekle lisice: "Mislila sem, da me bo živo požrla" #video

Posnetek prikazuje steklo lisico, ki je planila na Sherri Russo iz Caroline v ameriški zvezni državi New York, medtem ko je ta klepetala po telefonu, in jo večkrat ugriznila. Ženska se je obupano trudila, da bi se je otresla, in brcala z nogo.

A lisica je vztrajala ter svoje zobe 25. avgusta večkrat zarila v nogo in roko 61-letne Russojeve. Šele ko je pritekel sosed, oborožen s palico, in se pognal proti stekli lisici, je žival popustila.

Šestnajst ugrizov, cepivo in številna zdravila

Sosed je poškodovano Sherri odpeljal v zdravstveni center Cayuga v Ithaci, kjer so ji očistili skupaj 16 ugriznin na levi nogi in desni roki. Tam je prejela tudi prvega od štirih odmerkov cepiva proti steklini, injekcijo proti tetanusu, injekcije imunskega globulina, predpisali pa so ji še vrsto antibiotikov proti okužbi.

Poznani sta dve obliki stekline, gozdna (silvatična) in mestna (urbana). Silvatično steklino prenašajo mesojede divje živali, predvsem lisice in rakuni, pogosto tudi srnjad, kune, divje svinje in netopirji, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Urbano steklino prenašajo domače živali, predvsem psi in mačke, lahko tudi govedo, konji, ovce, zajci, svinje.

Po napadu je bila povsem pretresena in kar teden dni ostala zaprta v svoji hiši: "Najbolj sem se bala, da bom padla in se bo lisica zapodila v moj obraz ter me požrla na lastnem dvorišču," je dejala.

"Ko sem začutila prvi ugriz v nogo, sem mislila, da je sosedov pes. Dvignila sem nogo, se obrnila, da bi ga ogovorila, kaj počne, zagledala pa pobesnelo lisico. Sunila sem jo stran, a se je zagnala nazaj vame. K sreči je bil blizu sosed, ki je skočil s traktorja, preskočil vrtno ograjo in pritekel s palico," je Russojeva še opisala napad stekle lisice.

V Sloveniji je bila urbana steklina izkoreninjena kmalu po drugi svetovni vojni z uvedbo obveznega cepljenja psov proti steklini in drugih veterinarskih ukrepov. Med letoma 1946 in 1950 je za urbano steklino v Sloveniji umrlo 14 ljudi, od leta 1950 pa nihče več. Zadnji primer stekline pri živalih je bil ugotovljen januarja 2013. Jeseni 2014 je bila ugotovljena steklina pri kuni, katere povzročitelj je bil cepni sev virusa, ki ga vsebuje vaba za cepljenje lisic proti steklini.