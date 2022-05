Sloni le v treh mesecih pobili rekordno število ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od začetka leta so sloni v Zimbabveju ubili 60 ljudi, je v torek sporočil tiskovni predstavnik tamkajšnje vlade. Zimbabve ima s sto tisoč primerki drugo največjo populacijo slonov na svetu, ki predstavlja približno četrtino vseh slonov v Afriki.

V nasprotju z večino drugih afriških držav, kjer so lovci večino teh velikih sesalcev pobili zaradi trgovine s slonovino, populacija slonov v Zimbabveju zlagoma narašča, za približno pet odstotkov na leto.

"Na nekaterih območjih se sloni gibljejo v velikih čredah. Na poljih požrejo vse, nato pa se premaknejo na naseljena območja in silijo ljudi v to, da jih odganjajo, pri tem pa jih pogosto tudi poškodujejo," je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik vlade Nick Mangwana.

"Poškodovani sloni postanejo agresivni in neobvladljivi, kar je velika težava. Samo letos so sloni ubili 60 Zimbabvejcev, 50 pa je bilo ranjenih," je dejal Mangwana. Povedal je še, da so v lanskem letu sloni v Zimbabveju skupaj ubili 72 ljudi.

Predstavnik zimbabvejskega urada za upravljanje parkov in prostoživečih živali je dodal, da Zimbabve "verjetno čaka katastrofa, če se populacija slonov ne bo zmanjšala". "Grožnja se bo verjetno še povečala v sušnem obdobju, ko se bodo črede premikale v iskanju vode in hrane," je opozoril.