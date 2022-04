Neverjeten zaseg španske policije #video

Španska policija je v mestu Betera v nedeljo zasegla zasebno zbirko nagačenih živali, med katerimi so tudi sloni, severni medvedi in nosorogi. Zbirka obsega kar 1090 primerkov in je največja tovrstna zbirka, kadarkoli zasežena na španskem ozemlju, je na svoji spletni strani objavila španska policija.

Kar 405 živali je pripadalo ogroženim vrstam. Med njimi so bili tudi gepardi, levi, risi, krokodili in snežni leopardi, zasegli pa so tudi 198 slonovih oklov. Našli so še nagačene primerke arabskega oriksa, živali, ki je v naravi že izumrla. Skupna vrednost zbirke je ocenjena na skoraj 29 milijonov evrov, ocenjuje španska policija.

Živali so bile najdene v zgradbi s površino 50.000 kvadratnih metrov, razstavljene pa so bile podobno kot muzejski eksponati.

Španska policija podatkov o lastniku zbirke ni podala, je pa sporočila, da ga preiskujejo zaradi tihotapstva ter več kaznivih dejanj nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi.