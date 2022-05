Išče se okrutnež, ki je pri Žalcu s samostrelom smrtno ranil muco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Hramše v občini Žalec, kjer je društvo za zaščito in oskrbo živali Mačja hiša uredilo lokacijo prostoživečih mačk, je s puščico iz samostrela nekdo prestrelil eno od tamkajšnjih muc in ji prizadejal tako hudo poškodbo, da ji na veterinarski postaji niso mogli rešiti življenja. Mačja hiša vse, ki bi lahko pomagali pri najdbi storilca, poziva, da relevantne informacije posredujejo na e-poštni naslov info@macjahisa.si ali slovenski policiji.

341. člen kazenskega zakonika sicer določa, da se z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta kaznuje posameznik, ki surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, z zaporom do dveh let pa posameznik, ki s surovim ravnanjem ali nepotrebnim povzročanjem trpljenja muči več živali, mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin.