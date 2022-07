Živali v ljubljanskem živalskem vrtu se hladijo s sladoledom

Vsaka živalska vrsta ima temperaturno območje, v katerem lahko preživi, torej najnižjo in najvišjo možno temperaturo. Ta razpon se od vrste do vrste razlikuje.

Vsaka živalska vrsta ima temperaturno območje, v katerem lahko preživi, torej najnižjo in najvišjo možno temperaturo. Ta razpon se od vrste do vrste razlikuje. Foto: Guliverimage

Poletna vročina vpliva tudi na živali v ljubljanskem živalskem vrtu, zato oskrbniki poskrbijo za pravilne življenjske pogoje. Med drugim sezonsko prilagodijo hrano, ki je poleti bolj sočna, kot so lubenice in melone. Živalim pripravljajo tudi sladolede, morska leva dobita ribji sladoled, žirafe, slonica, medvedi in druge živali pa zelenjavnega.

Na območju živalskega vrta je zaradi naravne sence v gozdnem okolju nekaj stopinj hladneje kot v centru Ljubljane, so za STA pojasnili v Živalskem vrtu Ljubljana. Poleg sence imajo živali vedno na voljo hladnejše notranje prostore.

Oskrbniki skrbijo za svežo pitno vodo. Živali, ki se rade hladijo v vodi, med drugimi so to so medved, tiger, lev in kapibara, pa imajo v ogradah naravne bajerje. Oskrbniki prašičem omogočijo valjanje po blatu, slonico Gango tuširajo, za gibone in leve namestijo senčila ter zamegljujejo ograde losa, severnih jelenov, mačjih pand in slonice.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate živali, ki uživajo v sladoledu. Fotografije so iz različnih živalskih vrtov po vsem svetu.

Najmanj občutljivi noji in kamele

Vsaka živalska vrsta ima temperaturno območje, v katerem lahko preživi, torej najnižjo in najvišjo možno temperaturo. Ta razpon se od vrste do vrste razlikuje. V ljubljanskem živalskem vrtu so na visoke temperature najmanj občutljive kamele in noji, ki so puščavske in polpuščavske živali ter so prilagojene na visoke temperature v okolju.

Kamela lahko podnevi svojo telesno temperaturo zviša s 37 na 41 stopinj Celzija. Tako zmanjša temperaturno razliko med telesom in okoljem, se manj znoji in privarčuje vodo. Ponoči svojo toploto oddaja v hladnejšo okolico in se ohladi.

Mahanje s plavutmi po zraku

Tudi noji lahko telesno temperaturo povišajo. Njihova običajna telesna temperatura je od 40 do 42 stopinj Celzija, povišajo jo pa lahko na 47 stopinj in tako privarčujejo vodo. Vodo privarčujejo tudi tako, da namesto urina izločajo sečno kislino.

Morski levi imajo v plavutih posebne povezave in kapilarne splete, ki jim omogočajo hitro kroženje krvi pod kožo in oddajanje odvečne toplote. S plavutmi mahajo po zraku in se tako hladijo ter preprečujejo pregretje telesa.

Hlajenje s sopenjem

Mnogi sesalci, kot so na primer tigri in volkovi, se hladijo s sopenjem. Pri tem voda izpareva iz ust in pljuč. Hladijo se skozi jezik, sluznico v ustih in blazinice na podplatih.

Slon odvečno toploto oddaja preko uhljev. Valja se v blatu in ko voda izhlapeva, se hladi. Poleg tega si na hrbet meče suho travo, ki ga varuje pred vročino, so še sporočili iz živalskega vrta.