V napadu ruskega drona pri Kijevu smrtna žrtev in več ranjenih

V napadu ruskega drona na obrobju ukrajinske prestolnice Kijev je davi umrl en človek, 19 ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Tarča ruskih napadov so bile tudi druge ukrajinske regije. Po podatkih regionalnih oblasti je bilo ubitih najmanj pet ljudi, najmanj 38 pa je ranjenih.

Ruski napad na Višgorod, ki leži okoli 15 kilometrov severno od Kijeva, je terjal eno smrtno žrtev, 19 ljudi je ranjenih. Med njimi so tudi štirje otroci, je sporočil guverner kijevske regije Mikola Kalašnik.

V noči s petka na soboto so bili v ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom in raketami na Kijev in istoimensko regijo ubiti trije ljudje, več sto tisoč ljudi po državi pa je ostalo brez elektrike.

Minulo noč pa je v ruskih napadih po vsej Ukrajini umrlo najmanj pet civilistov, najmanj 38 je bilo ranjenih, so po poročanju ukrajinskih medijev danes sporočile regionalne oblasti. Tarča napadov sta bili med drugim regiji Herson in Doneck, od koder poročajo o po dveh mrtvih in več ranjenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X danes sporočil, da je Rusija ponoči proti Ukrajini izstrelila 122 dronov in dve balistični raketi. Ta teden pa je proti sosednji državi izstrelila skupaj 66 raket, skoraj 1400 dronov in 1100 vodenih izstrelkov.

Ukrajina sankcije proti Rusom uskladila z ZDA

Zelenski je tudi sporočil, da je Kijev uskladil svoje sankcije proti ruskim posameznikom in podjetjem s sankcijami ZDA in uvedel omejitve za naftni družbi Rosneft in Lukoil. Kot je zapisano na predsednikovi spletni strani, je Ukrajina uvedla sankcije proti 26 pravnim osebam, povezanim z energetskim sektorjem, vključno z Rosneftom in njegovimi hčerinskimi družbami ter podjetji, ki pripadajo skupini Lukoil.

Foto: Reuters

Rusija nadaljuje napade na Ukrajino, medtem ko potekajo prizadevanja za končanje vojne, ki jo je z invazijo na sosednjo državo začela Moskva. Vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov je v soboto na čelu pogajalske ekipe odpotoval v ZDA. Kot je sporočil Zelenski, je njegova naloga doseči oblikovanje konkretnih ukrepov za končanje vojne.

Prvotni mirovni predlog, ki ga je Washington pripravil brez sodelovanja evropskih zaveznic Ukrajine, naj bi med drugim predvideval umik Kijeva iz Donbasa, ZDA pa bi de facto priznale polotok Krim ter Doneško, Krimsko in Lugansko regijo kot ruske.

ZDA so prvotni osnutek po kritikah iz Kijeva in EU nekoliko spremenile, vendar trenutna vsebina ostaja nejasna.

