Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
29. 11. 2025,
8.41

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini

Sobota, 29. 11. 2025, 8.41

15 minut

Ruski napadi na Kijev zahtevali žrtve

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kijev, napad | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ruskih nočnih napadih na Kijev sta življenje izgubila najmanj dva človeka, več kot deset je ranjenih, je sporočila vojaška uprava v ukrajinski prestolnici. Natančen obseg uničenja še ni znan, v zahodnem delu mesta naj bi prišlo do izpadov elektrike.

"Po zadnjih podatkih sta v napadu umrli dve osebi. Trinajst drugih je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok," je na omrežju Telegram objavila kijevska vojaška uprava.

Nekoliko pozneje je župan mesta Vitalij Kličko sporočil, da je število ranjenih naraslo na 15 in da so jih osem hospitalizirali. Pred tem je na Telegramu objavil, da je po napadih zahodni del ukrajinske prestolnice ostal brez elektrike.

Natančen obseg uničenja še ni znan.

Oglejte si še:

Vojna v Ukrajini, vojak, Ukrajina, specialec
Novice V Ukrajini se zgražajo zaradi napovedi, kaj bo uspelo Rusiji
Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.