Strašljiv prizor v ZOO: zgrabil ga je za majico in potegnil k sebi #video

Orangutani so znani kot konfliktne živali, in če jih izzivamo, lahko zelo hitro odreagirajo. Obiskovalca enega od živalskih vrtov je orangutan zgrabil za majico in ga potegnil k sebi.

This orangutan saw the tweets 🤣 pic.twitter.com/mdnrdOvvpq — Big Boss (@LordBalvin) June 7, 2022

Orangutani niso ravno živali, ki bi se izogibale konfliktom, še posebej, ko so izzvane. To res ni pametno, saj so orangutani izjemno močni. O tem se je prepričal obiskovalec živalskega vrta, ki ga je napadel orangutan, medtem ko je bil pred kletko.

Na posnetku ne vidimo, ali je človek žival provociral ali ga je napadla brez razloga, vidimo pa lahko, da ga prime za majico in potegne. Moški se je najprej skušal ubraniti, a je ugotovil, da je žival zelo močna. Na pomoč mu je priskočil prijatelj.

Čeprav se sprva zdi smešno, postane situacija resnejša, ko ga prime za nogo in ne izpusti.