V snežniških gozdovih izpustili Bliska, očeta risa Katalina #foto

V okviru projekta LIFE Lynx so do zdaj v naravo izpustili 14 risov, in sicer štiri na Hrvaškem in deset v Sloveniji.

V okviru projekta LIFE Lynx so do zdaj v naravo izpustili 14 risov, in sicer štiri na Hrvaškem in deset v Sloveniji. Foto: STA

Snežniški gozdovi so bogatejši za novega risa. Iz prilagoditvene obore na območju Snežnika so namreč v okviru projekta LIFE Lynx člani ekipe na prostost izpustili risa Bliska. Gre za desetega risa, ki je v Slovenijo pripotoval v okviru omenjena projekta, in sicer iz Romunije, so sporočili projektni partnerji.

Risjega samca, ki so ga poimenovali Blisk, so aprila pripeljali iz Romunije in ga namestili v prilagoditveno oboro. Z oborami skušajo zmanjšati možnost, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinaridov in jugovzhodnih Alp. V času prilagajanja so zanj skrbeli lovci lovišča s posebnim namenom Jelen skupaj z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Blisk je, kot so pokazale analize, oče risa Katalina, ki so ga prav tako izpustili iz obore na Snežniku in je svoj teritorij vzpostavil na območju Menišije in Rakitniške planote. Z naselitvijo med seboj sorodnih risov je sicer učinek doselitve manjši kot v primeru, da so doseljeni nesorodni risi, a je vendarle tudi rezultat takšne doselitve znaten in pomemben, je ocenil Tomaž Skrbinšek z ljubljanske biotehniške fakultete.

Vse rise spremljajo s pomočjo GPS-telemetričnih ovratnic

V okviru projekta LIFE Lynx so do zdaj v naravo izpustili 14 risov, in sicer štiri na Hrvaškem in deset v Sloveniji. Vse doseljene rise spremljajo s pomočjo GPS-telemetričnih ovratnic, s pomočjo katerih ugotavljajo, kako se risi vključujejo v populacijo.

Vodja projekta Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije je pojasnil, da je ris vključen v populacijo, ko vzpostavi teritorij na območju, kjer so prisotne tudi samice, ali ko z genetskimi analizami potrdijo, da je imel potomce. Pet od osmih risov, izpuščenih na območju Dinaridov v Sloveniji in na Hrvaškem, se je tako potrjeno uspešno vključilo v dinarski del populacije. Pet risov, ki so jih lansko leto izpustili v Alpah, pa je na dobri poti, da se vključijo v populacijo, saj se teritoriji samcev in samic na tem območju prekrivajo.

Aktivnosti projekta LIFE Lynx v Sloveniji poleg evropskega finančnega mehanizma LIFE sofinancira ministrstvo za okolje in prostor, poleg vodilnega partnerja Zavoda za gozdove Slovenije pa v njem sodelujejo Lovska zveza Slovenije, Univerza Ljubljana in Zavod RS za varstvo narave ter partnerji iz Hrvaške, Italije, Romunije in Slovaške.

Finančni mehanizem Evropske unije LIFE letos praznuje 30-letnico. Od leta 1992 je program sofinanciral na tisoče projektov na temo varstva okolja, 60 tudi v Sloveniji.