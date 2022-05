Slovenci si lahko oddahnejo: mesnega posta (za zdaj) ni v koalicijski pogodbi

Kandidatka za kmetijsko ministrico je Irena Šinko, ki je višja svetovalka na oddelku za okolje in prostor na upravni enoti Murska Sobota. Pred tem je dva mandata vodila Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Razkrivamo tudi, da mesnega posta ni v koalicijski pogodbi.

Podrobnosti osnutka koalicijske pogodbe na področju kmetijstva še niso znane. A po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Romana Žvegliča si pridelovalci mesa lahko oddahnejo, saj mesnega posta ni zapisanega v koalicijski pogodbi. Najverjetnejši mandatar Robert Golob je namreč pred volitvami omenil možnost, da bi drastične podražitve hrane blažili tudi z zmanjševanjem uživanja mesa.

"Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacija mesa sta preveliki in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bodo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno, s subvencijami, preusmeriti iz živinoreje, ne da jih pustimo na cedilu," je Golob dejal na enem izmed predvolilnih soočenj. Takrat je završalo med številnimi ljubitelji mesa, zaskrbljeni so postali tudi slovenski pridelovalci mesa.

Kot se je Žvegliču uspelo na hitro seznaniti z osnutkom koalicijske pogodbe, ta na področju kmetijstva ne predvideva nekih zavezujočih določil. "To je na eni strani dobro, po drugi strani pa morda malo manj," ocenjuje.

Predsednik KGZS Roman Žveglič ni želel izrecno odgovoriti na vprašanje, ali je zadovoljen z vsebino koalicijske pogodbe, saj "papir prenese vse, pomembna so dejanja". Foto: STA Kar zadeva obdavčitev nepremičnin, Žveglič poudarja, da bodo kmetje vztrajali pri tem, da kmetijsko-gozdna zemljišča ne smejo postati predmet obdavčitve. Po njegovem prepričanju gre namreč za osnovna sredstva za pridelavo hrane. "Če je hrana trenutno strateška surovina, še posebej v času ruske agresije na Ukrajino in v času, ko več milijonov ljudi po svetu trpi za lakoto, bi bil to strel v koleno. Kmetje tega ne bomo dopustili," opozarja Žveglič.

Zakaj je kmetijski resor med zadnjimi ministrstvi dobil ministrskega kandidata, je Žveglič pred tem špekuliral o dveh scenarijih. Za prvega, da nihče noče prevzeti ministrstva, je upal, da je neresničen. Drugi scenarij pa je bil, da je bodoči mandatar iskal strokovnega in kompetentnega kandidata s politično močjo, ki bo kmetijskemu sektorju dal več veljave. Ta po njegovih besedah ne naslavlja le kmetijstva, temveč tudi samooskrbo, vzpostavitev lokalnih dobavnih verig, kupovanje hrane javnih zavodov …

Žveglič ni želel izrecno odgovoriti na vprašanje, ali je zadovoljen z vsebino koalicijske pogodbe, saj "papir prenese vse, pomembna so dejanja". Ob tem je spomnil na številne koalicijske pogodbe iz preteklosti, ki so kmetijstvu obljubljale marsikaj, a je bilo na koncu uresničeno bore malo ali praktično nič.