V nedavnih akcijah posebne enote hrvaškega notranjega ministrstva so v stanovanju 36-letnika v Subotici zasegli mladiča afriškega leva. Neki drugi moški pa je v stanovanju v Lazarevcu skrival kraljevega pitona. Gre za kaznivi dejanji, za živali pa so že poskrbeli.

Za 36-letnika, ki je v svojem stanovanju skrival afriškega levčka, ter 44-letnika, ki je imel kraljevega pitona v posodi za kisanje zelja, so pri notranjem ministrstvu v sodelovanju z enoto za zatiranje okoljske kriminalitete in varstvo okolja ter državnim tožilstvom že podali kazenski ovadbi.

Za prvega zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje nedovoljenega prometa in uničenja, poškodovanja, izvoza v tujino in uvoza v Srbijo zaščitenih naravnih dobrin. Drugega, ki je hranil pitona, so ovadili nedovoljene trgovine, ubijanja in trpinčenja živali.

Kraljevega pitona je 44-letnik hranil v posodi za zelje. Foto: Thinkstock

Sumijo, da je 44-letnik afriškega levčka prodal 36-letniku, saj so ga isti dan našli v stanovanju v Subotici. Za leva in pitona so že poskrbeli strokovnjaki.