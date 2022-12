Podnebni aktivisti v Berlinu odžagali vrh božičnega drevesa #foto

Podnebni aktivisti iz skupine Last Generation so v nemški prestolnici poskrbeli za nov podvig. Tokrat je bila njihova tarča 15 metrov visoko božično drevo, postavljeno pred brandenburškimi vrati, ki veljajo za simbol Berlina in države. Potem ko so se povzpeli na drevo, so odžagali njegov vrh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Activists cut off top of huge Christmas tree in climate protest in Berlin https://t.co/qJdFc4JxXO — Sky News (@SkyNews) December 21, 2022

Aktivisti so se na vrh jelke, okrašene s prazničnimi lučkami in okraski, povzpeli s hidravličnim dvigalom. Dva člana skupine sta nato razvila transparent z napisom "To je le vrh božičnega drevesa". Nato sta z ročno žago odžagala vrh.

"Za zdaj vidimo le vrh preteče katastrofe v Nemčiji," je pomen transparenta v izjavi pojasnila aktivistka Lili Gomez in dodala, da medtem ko vsa Nemčija teden preživlja ob nakupovanju daril v največjih trgovinah, se ljudje drugje sprašujejo, kako si bodo zagotovili vire pitne vode, potem ko so jim suše in poplave uničile pridelke.

"Podnebni kolaps v Nemčiji je tik za vogalom in zvezna vlada ne počne ničesar, da bi nas zaščitila," je dodala Gomezova. Foto: Reuters

Protesti v muzejih, na stadionih, ministrstvih in letališčih

Da bi pozvali h korenitejšim spremembam na področju vladnih politik boja proti podnebnim spremembam, je aktivistična skupina Last Generation v Berlinu in drugih večjih mestih v zadnjih mesecih pripravila že več podobnih protestnih akcij. Med lokacijami so se znašli muzeji, nogometni stadioni, ministrstva in letališča.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so domove članov skupine Last Generation prejšnji teden obiskali policisti, ki jim očitajo podporo "zločinski združbi". Deležni so bili tudi kritik nemškega kanclerja Olafa Scholza, ki je novembra okrcal njihovo blokado berlinskega letališča za "ne samo nerazumljivo, ampak tudi zelo nevarno početje".

"Vpleteni bi morali razmisliti o dejavnostih, ki so takšne, ki jih v Nemčiji ne tolerira skoraj nihče," je dodal.