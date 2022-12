Želela se je prilepiti na avtocesto, tako jo je odstranil policist #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški policisti so še pravi čas ukrepali in preprečili, da bi se okoljska aktivistka prilepila na avtocesto in s tem dejanjem za dalj časa ustavila promet na enem najbolj obremenjenih nemških avtocestnih odsekov, ki povezuje Berlin in München.

S posnetka je razvidno, kako se pred aktivistko ustavi policijski BMW in iz njega skoči policist v uniformi. S hitrim in agresivnim manevrom je zadnji trenutek preprečil, da bi se aktivistka z dlanmi prilepila na avtocesto.

Članica organizacije Last Generation

Kot poročajo tuji mediji, naj bi bila aktivistka z zgornjega posnetka članica organizacije Last Generation oz. v prevodu Zadnja generacija, ki jo vodijo predvsem študentje in študentke. Gre za enega mnogo dejanj v zadnjem času, s katerimi želijo opozoriti na okoljske spremembe in anemičnost vodilnih avtomobilskih proizvajalcev.

Oktobra je odgovornost za napad na tri klasične ferrarije, ko so jih polili z oljem in se prilepili na razstavne avtomobile na pariškem avtomobilskem sejmu, prevzela francoska okoljevarstvena skupina Extinction Rebellion France. V zadnjem času se je rodila še ena skupina, ki se je poimenovala Scientist Rebellion. Člani zadnje so se prilepili na tla Porschejeve razstave v Volkswagnovem muzeju v Wolfsburgu.

Zahtevajo nižjo omejitev hitrosti na avtocesti

Dekle, ki se je nameravalo prilepiti na eno najbolj prometno obremenjenih avtocest v Nemčiji, je želelo s protestom opozoriti na njihove zahteve: da bi bila hitrost na avtocestah omejena sto kilometrov na uro. S tem naj bi se izpust emisij toplogrednih plinov zmanjšal za 5,4 milijarde ton na leto.

Čeprav gre za mirne proteste, so protestnike, ki so se 31. oktobra prilepili na avtocesto pri Berlinu, obtožili oviranja vožnje vozil na nujni vožnji. Gasilsko vozilo je namreč takrat obstalo v zastoju. Hitelo je na pomoč kolesarju, ki ga je zbil tovornjak in je bil v smrtni nevarnosti.