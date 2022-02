Prilepili so se na asfalt in blokirali promet #foto

Enajst podnebnih aktivistov se je prilepilo na asfalt glavne berlinske avtoceste in povzročalo prometne zastoje. Aktivisti organizacije Zadnja generacija so protestirali proti zavrženju hrane in premajhnemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

Prejšnji teden so bile ceste in avtoceste v Berlinu, Hamburgu in Stuttgartu večkrat blokirane, pišejo na Reutersu, aktivisti pa so se na avtocesto znova postavili danes.

"Protestniki so do 10. ure zjutraj blokirali tri uvoze na berlinsko avtocesto," je sporočila tiskovna predstavnica policije. Dodala je, da je v blokadah sodelovalo 27 aktivistov, od tega se jih je enajst zalepilo na asfalt.

Po informacijah s spletne strani organizacije je bilo do petka pridržanih okoli 50 ljudi, točno število pridržanih od začetka protestov še ni znano, je dejala tiskovna predstavnica.

Aktivistka: Vlada izvaja zločin proti človeštvu

"Nemški načrt za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2045 krši njeno ustavno obveznost, da zaščiti naša življenja," je v izjavi dejala aktivistka Carla Hinrichs.

"Do leta 2030 bomo presegli svetovni dvig temperature za 1,5 stopinje Celzija. Vlada ne krši samo mednarodnega prava, ampak izvaja zločin proti človeštvu. Na milijarde ljudi umira od lakote," je dodala Hinrichsova.