V Bruslju množični protesti proti covid ukrepom

Po navedbah novinarjev francoske tiskovne agencije AFP se je na protestih zbrala veliko večja množica kot na podobnih prejšnjih protestnih shodih v belgijski prestolnici, kjer je tudi sedež evropskih institucij.

Organizatorji so navedli število 500.000, policija pa poroča o 50.000 udeležencih. Protestniki so se zbrali dopoldne na severni železniški postaji, od koder so krenili na pohod do parka Cinquantenaire v bližini evropske četrti. Policija je že pred začetkom shoda aretirala šest ljudi.

Foto: Reuters Protestniki so nosili napise, na katerih so kritizirali belgijskega premierja Alexandera De Crooja in covidno potrdilo ter se sklicevali na svobodo in demokratične vrednote. Mnogi med njimi niso nosili zaščitnih mask.

Protestnikom so se pridružili tudi somišljeniki iz drugih evropskih držav, ki so se tako odzvali pozivu organizatorjev, med katerimi so bili Svetovna demonstracija za svobodo in Evropejci združeni za svobodo. V množici je bilo opaziti tudi zastave Poljske, Nizozemske in Romunije.

Foto: Reuters "Kar se je dogajalo od leta 2020, je ljudem omogočilo, da se prebudijo," je dejala Francesca Fanara, ki je pripotovala iz francoskega Lillea v bližini meje z Belgijo, medtem ko je Adolfo Barbosa iz Portugalske kritiziral "zdravstveno diktaturo".

Foto: Reuters Belgija se tako kot mnoge druge evropske države sooča z velikim porastom okužb, ki jih poganja širjenje različice omikron. Vlada se je sicer v petek odločila za uvedbo koronskega barometra za boljše upravljanje epidemije, ki bo povezano s stanjem v bolnišnicah. Od 1. marca pa bo v državi za ohranitev veljavnosti covidnega potrdila obvezen poživitveni odmerek cepiva, če bo od drugega minilo že več kot pet mesecev.