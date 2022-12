97-letnica sodelovala pri več kot deset tisoč umorih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah tožilca je med junijem 1943 in aprilom 1945 kot strojepiska oziroma tipkarica v pisarni vodje koncentracijskega taborišča sodelovala pri sistematičnih pobojih zapornikov.

Furchnerjeva, ki je bila, ko je začela delati v taborišču, stara 18 let, med sojenjem ni hotela odgovarjati na vprašanja, v sklepnem govoru pa je izrazila obžalovanje, da so se omenjeni zločini zgodili in da je bila takrat prisotna v taborišču.