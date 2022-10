Kevin Spacey se brani: Homoseksualnost sem skrival, ker je bil moj oče neonacist

Ameriški filmski igralec Kevin Spacey se je v ponedeljek na sodišču v New Yorku branil pred obtožbami, da je leta 1986 poskušal spolno napasti mladoletnega igralca Anthonyja Rappa. Med pričanjem je Spacey spregovoril o svojem težavnem otroštvu in skrivanju spolne usmerjenosti.

Pet let po tem, ko so obtožbe o neprimernem vedenju končale njegovo hollywoodsko kariero, se je pred tednom dni začelo sojenje proti igralcu Kevinu Spaceyju, ki ga igralski kolega Anthony Rapp obtožuje, da ga je spolno napadel leta 1986, ko je bil še mladoleten. Spacey je bil takrat star 26 let, Rapp, ki ga toži, pa 14.

Anthony Rapp Spaceyja obtožuje, da ga je spolno napadel, ko je imel le 14 let. Foto: Reuters

Ta teden je na prostor za priče prvič stopil Spacey in Rappove obtožbe odločno zanikal. "Nikoli me ni spolno privlačil, prav tako ne noben drug otrok," je dejal. Rapp sicer v tožbi trdi, da ga je Spacey odpeljal domov z zabave, ga dvignil v naročje, položil v posteljo in se ulegel nanj. Oba sta bila menda sicer oblečena in Rapp se je izmuznil ter pobegnil iz hiše.

Rapp je Spaceyja med pričanjem oklical tudi za prevaranta, ker ni nikoli odkrito spregovoril o svoji homoseksualnosti. Zdaj se je Spacey dotaknil tudi teh očitkov in pojasnil, da je o svoji spolni usmerjenosti že od nekdaj molčal zaradi svojega očeta ter njegovih rasističnih, antisemitskih in homofobnih izpadov.

Spacey trdi, da ga Rapp "nikoli ni spolno privlačil, prav tako ne noben drug otrok". Foto: Reuters

"Moj oče je bil rasist in neonacist. O tem nikoli nisem javno govoril, toda odraščal sem v zelo zapleteni družinski dinamiki," je na sodišču dejal Spacey, "nikoli nisem lagal, le nerad sem govoril o svojem zasebnem življenju."

Povedal je, da se je v otroštvu z družino pogosto selil, ker je bil njegov oče pogosto brez službe. Njegov oče je bil neonacist in nestrpnež, kar je družina poskušala skriti pred drugimi. Potem ko se je začel zanimati za gledališče, naj bi mu oče grozil, češ da se bo spremenil v homoseksualca.

