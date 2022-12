Američani nad šefa Združenih narodov: Popustil si grožnjam Putina #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

300. dan od začetka ruske invazije na Ukrajino. Združene države Amerike so generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) Antonia Gutteresa obtožile, da je popustil grožnjam iz Rusije. Gutteres bi po prepričanju Američanov moral v Ukrajino poslati posebno preiskovalno komisijo ZN, ki bi ugotavljala, ali brezpilotni letalniki, ki jih uporablja ruska vojska, res prihajajo iz Irana.

7.30 Američani nad šefa Združenih narodov: Popustil si grožnjam Putina

Združene države Amerike so generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Gutteresa obtožile, da je popustil grožnjam iz Rusije, poroča Reuters. Gutteres bi po prepričanju Američanov moral v Ukrajino poslati posebno preiskovalno komisijo ZN, ki bi ugotavljala, ali brezpilotni letalniki, ki jih uporablja ruska vojska, res prihajajo iz Irana.

Rusi uporabo iranskih letalnikov zanikajo in menijo, da ZN nimajo mandata za obisk Kijeva, kjer bi lahko mednarodni strokovnjaki preučili ostanke ruskih letalnikov. Medtem pa je Iran priznal, da je Rusom prodajal svoje letalnike, vendar po trditvah Teherana le pred začetkom invazije na Ukrajino.

ZDA, Nemčija, Velika Britanija in Ukrajina trdijo, da je izvoz orožja iz Irana v Rusijo kršitev resolucije ZN in da mora Gutteres ukrepati. "Zelo smo razočarani nad vodstvom ZN, ki je očitno popustilo pod ruskimi grožnjami ter ni opravilo nadzora, za katerega ga je pooblastil Varnostni svet ZN," je včeraj neaktivnost ZN pred varnostnim svetom ZN komentiral namestnik ameriškega veleposlanika Robert Wood.

ZN je še na začetku decembra po trditvah Gutteresa pozorno spremljal dogajanje v Ukrajini. Gutteres je članicam Varnostnega sveta ZN obljubil, da jih bo obvestil takoj ko bodo odkrili kakšne nepravilnosti. Ko pa so Gutteresa včeraj novinarji soočili z očitki Američanov, se je Portugalec pričel braniti, da "ZN še razmišljajo, ali bi v okviru vseh dejavnosti, povezanih z vojno v Ukrajini, poslali posebne preiskovalce zaradi iranskih letalnikov".

7.00 London ocenjuje, da namerava Moskva moralo vojske okrepiti tudi z glasbo in kulturo

Britanske obveščevalne službe ocenjujejo, da namerava Moskva okrepiti moralo ruskih vojakov, ki se borijo v Ukrajini, z glasbo in kulturo. Pred nekaj dnevi naj bi v Moskvi napovedali napotitev na fronto dveh "kreativnih brigad" z opernimi pevci, igralci in cirkusanti, je na enem od družbenih omrežij nedavno objavilo britansko obrambno ministrstvo.

Britanci domnevajo, da bo Rusija kulturno in zabavno ofenzivo združila še z ideološko usmerjenim političnim izobraževanjem ruskih vojakov. V Londonu ob tem dodajajo, da je to med Rusi tesno prepleteno že od sovjetskih časov. Hkrati so v britanski prestolnici izrazili dvom, da lahko Kremelj dejansko okrepi moralo ruskih vojakov.

Največje težave ruske vojske so še vedno veliko število žrtev, slabo vodstvo, težave s plačilom in pomanjkljiva oprema, kreativne brigade pa bodo, kot menijo v Londonu, težko kos tovrstnim izzivom.

Britansko obrambno ministrstvo vse od začetka ruskega vojaškega napada na Ukrajino konec februarja vsak dan objavlja informacije o poteku vojne v Ukrajini, pri čemer se sklicuje na obveščevalne podatke. S tem se britanska vlada zoperstavlja ruski zgodbi in pomaga zaveznikom. Moskva na drugi strani London obtožuje dezinformacijske kampanje, je ob tem poročala nemška tiskovna agencija dpa.