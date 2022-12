Rusko ministrstvo zahteva zaprtje moskovske Helsinške skupine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ministrstvo je ocenilo, da so te hude kršitve pravno nepopravljive, zato je menilo, da je treba organizacijo likvidirati," piše v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Ministrstvo za pravosodje je pri moskovskem mestnem sodišču vložilo zahtevo za razpustitev moskovske Helsinške skupine in prepoved njenih dejavnosti na ozemlju Rusije," je nevladna organizacija zapisala v izjavi na svoji spletni strani.

Datum obravnave zahteve, ki jo je ministrstvo vložilo danes, še ni določen, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass povedal predstavnik sodišča.

Skupina je zadnja v nizu organizacij civilne družbe

Skupina je zadnja v dolgem nizu organizacij civilne družbe, ki so bile zaprte ali zatrte v Rusiji, kar se je še okrepilo po ruski invaziji na Ukrajino.

Ministrstvo je nevladno organizacijo obtožilo, da je kršila svoj pravni status z izvajanjem dejavnosti zunaj moskovske regije. Te vključujejo "opazovanje sojenj, pritožbe regionalnim oblastem in udeležbo na dogodkih regionalnih partnerjev organizacije," je navedeno v izjavi.

Moskovska Helsinška skupina je bila ustanovljena leta 1976, v času Sovjetske zveze, in je najstarejša nevladna organizacija za človekove pravice, ki deluje v Rusiji. Desetletja jo je vodila Ljudmila Aleksejeva, oporečnica iz sovjetskega obdobja, ki je postala simbol upora v sodobni Rusiji. Umrla je leta 2018.

Zahteva po zaprtju moskovske Helsinške skupine spominja na odločitev o zaprtju ugledne nevladne organizacije Memorial v Rusiji decembra lani. Do odločitve so bili takrat kritični med drugim EU, ZDA in Združeni narodi.