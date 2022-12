Steinmeier prosil Šija, naj vpliva na Putina glede Ukrajine

Steinmeier je v približno uro trajajočem telefonskem pogovoru poudaril skupni interes Kitajske in Evrope za konec vojne ter spoštovanje suverenosti Ukrajine in umik ruskih vojakov, so navedli v uradu nemškega predsednika. "Prosil je Šija, naj uporabi svoj vpliv na Rusijo in v tem smislu vpliva na Putina," sporočilo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija bo še naprej podpirala Ukrajino

Steinmeier je v pogovoru potrdil odločenost Nemčije, da bo še naprej podpirala Ukrajino. Evropa ne bo popustila pred ruskimi grožnjami in je sprejela previdnostne ukrepe proti energetski krizi. Ruska agresija proti Ukrajini je še okrepila obrambo Ukrajine in povezanost Evrope, je še dejal nemški predsednik, ki se je Šiju tudi zahvalil za jasno nasprotovanje jedrskim grožnjam Rusije.

Ši pa je izrazil upanje, da bo Evropska unija vztrajala pri tem, da odnosi med Kitajsko in Unijo ne bodo odvisni od katerekoli tretje strani ali ji podrejeni, poroča kitajska tiskovna agencija Šinhua.

Povod za pogovor je bila 50. obletnica vzpostavitve dvostranskih odnosov med Zvezno republiko Nemčijo in Ljudsko republiko Kitajsko. Ob Ukrajini so bili v ospredju pogovorov obeh predsednikov tudi dvostranski odnosi in aktualne razmere v povezavi s covid-19 na Kitajskem, še navaja dpa.