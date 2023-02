Eksplozija v Belorusiji: so uničili redko rusko letalo?

Danes sta na letališču Mačulišči v neposredni bližini beloruske prestolnice Minsk odjeknili eksploziji. Vsaj ena naj bi huje poškodovala rusko izvidniško letalo A-50U DRLV, ki ga Rusija med drugim uporablja za zbiranje informacij o stanju obrambnih kapacitet Ukrajine ter načrtovanje raketnih in letalskih napadov na cilje ukrajinske cilje. Letalo, ki je bilo tarča eksploziva, po informacijah več virov ne bo več moglo vzleteti. Odgovornost za sabotažo so prevzeli beloruski partizani.

Letalo A-50U DRLV je za ruske letalske sile izredno dragoceno ne zaradi izvidniških sposobnosti, temveč tudi zato, ker jih nimajo veliko. V različnih konfiguracijah je bilo narejenih le okrog 40, primerkov specifične različice, ki jo je na letališču v bližini Minska poškodoval eksploziv, pa naj bi bilo manj kot deset.

Poraja se tudi vprašanje, koliko letal A-50 je danes v resnici operativnih - zadnjega so namreč naredili pred več kot tridesetimi leti, prve pa je uporabljala še Sovjetska zveza. Letalo na fotografiji najverjetneje ne leti več. Foto: Wikimedia Commons

O eksplozijah, ki so ju prebivalci v okolici letališča Mačulišči slišali v nedeljo zjutraj med osmo in deveto uro (nekateri naj bi ponoči slišali še eno manjšo eksplozijo), je med prvimi poročalo združenje beloruskih partizanov BYPOL, ki nasprotuje oblasti beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenka. Vsaj ena od eksplozij je poškodovala kabino in kupolo z anteno in radarskim sistemom. Škoda na letalu naj bi bila tako obsežna, da najverjetneje ne bo več vzletelo.

Belorusija Rusiji letališče Mačulišči "posoja" tako za izvidniške kot ofenzivne naloge, pri katerih je tarča Ukrajina. Foto: Google maps

Pri Belarusian Hajun Project, profilu na Twitterju, ki sledi premikom vojaške opreme na območju Belorusije, so sprva zapisali, da naj bi šlo za napad z dronoma oziroma brezpilotnima letalnikoma, ki sta na letalo odvrgla eksploziv. Organizatorji sabotaže naj bi iz Belorusije že pobegnili na varno v tujino, so dodali.

Da gre res za sabotažo v organizaciji beloruskih partizanov, je za spletni portal Belsat kasneje potrdil Aleksander Azarov, prvi mož odporniškega gibanja BYPOL. Napad na rusko letalo so z dronoma izvršili sodelujoči v načrtu "zmaga" in po uspešni akciji pobegnili v tujino, je dejal za Belsat.

Kaj bo rekel Lukašenko?

Uradnega odziva beloruskih oblasti na eksploziji, ki sta poškodovali rusko letalo, še ni, so pa pripadniki beloruskih represivnih organov po dogodku pregledovali vozila in stanovanja v bližini letališča, trdi več virov na družbenih omrežjih Twitter in Telegram.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je pred nekaj dnevi sicer vnovič opozoril pred morebitnimi ukrajinskimi napadi na ozemlje Belorusije in zagrozil z "najsilovitejšim" odgovorom. Trenutno sicer še ni znano, ali tako Belorusija kot Rusija za poškodovano letalo oziroma eksplozije na letališču krivi Ukrajino. Letališče Mačulišči je namreč precej oddaljeno (dobrih 550 kilometrov) od meje Belorusije z Ukrajino.